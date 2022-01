Nespodobni poljub Richarda Gera

Bollywoodska igralka, plesalka, producentka, uspešna poslovnica in nekdanja manekenka, 46-letna Shilpa Shetty, je bila na mumbajskem sodišču oproščena obtožb o nespodobnem obnašanju v javnosti. Nič izrednega – na prvi pogled.

Sodna odločitev dobi nadih bizarnosti, ker gre za dogodek iz leta 2007, prireditev, na kateri so v New Delhiju opozarjali na nevarnost okužbe z virusom hiv. In na kateri je pobudnik akcije, hollywoodski zvezdnik Richard Gere, na odru Shettyjevo – poljubil na lice. Dejanje je sprožilo srd ekstremnejših hindujskih skupin, ki so Shettyjevi očitali kršenje indijskih moralnih norm. Ponekod v Indiji je poljubljanje v javnosti prepovedano.

Gere se je za svoje dejanje opravičil in pojasnil, da je z njim želel zgolj pokazati, da poljubljanje ni nevarno za okužbo s hiv, ki povzroča aids. Američan se je izognil sodnemu pregonu, soudeleženka pa se je preganjalnega bremena znebila šele po poldrugem desetletju. Njeni zagovorniki so poudarili, da zgolj zato, ker se poljubu ni ostro postavila po robu, ne more veljati za (so)storilko moralno zavržnega dejanja.

Istega leta 2007 je Shettyjeva zaslovela tudi zunaj meja domovine, nastopila je v britanskem resničnostnem šovu Celebrity Big Brother, v katerem je bila tarča rasističnih napadov, kar pa je ni oviralo, da v šovu ne bi zmagala.

Shettyjeva je pomembna osebnost indijskega feminističnega gibanja, je borka za pravice živali, prejela je zelo veliko nagrad za svoje filmske vloge, med drugim – kakšno naključje! – za vlogo karieristke v filmu Phir Milenge iz leta 2004, ki zboli za – aidsom.