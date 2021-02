Nevarna kongresnica

Verjame tudi v Trumpovo zmago in v ameriško volilno prevaro. FOTO: Erin Scott /AFP

Pred dvema letoma so največ pozornosti v ameriškem kongresu požele novoizvoljene predstavnice levega krila demokratske strankein, zdaj pa je slika ravno nasprotna.Največ pozornosti javnosti so deležne protrumpovske, skrajno desne članice republikanske stranke. Med njimi izstopa kongresnica iz GeorgieŠestinštiridesetletna članica predstavniškega doma ZDA je diplomirala iz poslovnih ved, delala v očetovem gradbenem podjetju in kasneje odprla svoj fitnes, bolj skrb vzbujajoča pa so njena stališča in teorije zarote, v katere verjame.Tako je zagovarjala teorijo QAnon o satanistični pedofilski in kanibalski mreži, ki prodaja otroke in poskuša zrušiti zdaj že nekdanjega predsednika ZDALeta 2019 je izjavila, da je predsednica predstavniškega doma»kriva izdajstva, zločina, ki se kaznuje s smrtjo«, všečkala pa je zapis, da bi »Pelosijeva morala dobiti kroglo v glavo«. Po njenem prepričanju muslimani ne sodijo v ZDA, seznam stvari, ki jih deli ali všečka na družbenih omrežjih, pa je milo rečeno skrb vzbujajoč.Delila je svojo fotomontažo, na kateri s polavtomatsko puško oznanja, da je »čas za akcijo konservativnih kristjanov proti socialistom, ki želijo uničiti našo državo«. Trdila je tudi, da je obsežne požare v Kaliforniji sprožil generator v vesolju pod židovskim nadzorom in da je s sinom predsednikaleta 1999, ko je umrl v letalski nesreči, v resnici opravila, da ne bi postal njen politični tekmec.Ogromno zgražanja je sprožila njena teorija, da so strelski pohodi na ameriških šolah demokratsko maslo, saj bi tako lahko izsilili strožjo zakonodajo o posesti orožja. Kljub tej zbirki »biserov« je na volitvah prepričljivo slavila, zdaj pa so jo republikanci imenovali še za članico odbora za izobraževanje in delo.V soboto se je Taylor Greenova spet oglasila in obelodanila, da je imela »krasen telefonski pogovor z najljubšim predsednikom Trumpom«. Obljubila je, da ne namerava odnehati in se za svoje izjave ne misli opravičiti. »Vedno se bom borila za ljudi,« obljublja.