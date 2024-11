Robert F. Kennedy mlajši za ameriškega ministra za zdravstvo

Še en dan, še eno presenečenje novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V četrtek je za prihodnjega ministra za zdravje naznanil nekdanjega kandidata za demokratsko predsedniško imenovanje Roberta F. Kennedyja mlajšega. Potomec najbolj znamenite ameriške demokratske rodbine je zaradi pomanjkanja demokratske podpore svoji predsedniški kandidaturi najprej naznanil neodvisno, potem pa je podprl kandidaturo republikanca Trumpa. Zdaj se pridružuje njegovi administraciji, kritiki pa prihodnjemu ministru očitajo zanikanje koristnosti cepiv in številne druge neortodoksne poglede na sodobne zdravstvene rešitve.

Kompleks industrijske hrane in farmacevtske tovarne so Američane vse predolgo slabo informirali ali dezinformirali o javnem zdravstvu, je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil Trump. »Varnost in zdravje Američanov sta najpomembnejša naloga vsake administracije in ministrstvo za zdravje bo igralo veliko vlogo pri varovanju vsakogar pred škodljivimi kemikalijami, onesnaževanjem ter farmacevtskimi proizvodi in prehrambenimi aditivi, ki so pripomogli k zdravstveni krizi v državi.« Robert F. Kennedy ml. bo po njegovem pristojnim državnim agencijam vrnil tradicijo najboljšega znanstvenega raziskovanja in svetilnika transparentnosti za končanje epidemije kroničnih bolezni, Ameriko pa bo spet naredil veliko in zdravo.

Robert F. Kennedy ml. in prihodnji predsednik Donald Trump. Foto: Carlos Barria/Reuters

Sin ubitega pravosodnega ministra Roberta F. Kennedyja ter nečak prav tako ubitega predsednika Johna F. Kennedyja bo, če bo potrjen, nadzoroval vladne službe kot Center za nadzor nad boleznimi in preventivo CDC, Državni inštituti za zdravje NIH ter upravo za hrano in zdravila FDA, ki so bile deležne številni kritik med pandemijo covida-19 in prej. Kennedy je FDA obtožil vojne z javnim zdravstvom zaradi »agresivnega zatiranja« psihadelikov, peptidov, izvornih celic, surovega mleka, ivermectina, hidroksiklorokvina, vitaminov, sončnih žarkov, telovadbe »in vsega, kar ne more patentirati farmacevtska industrija. Če delate za FDA in ste del tega skorupmpiranega sistema, imam za vas dve sporočili: ohranite dokumente in spravite se stran.«

Kennedy je napisal knjigo o dolgoletnem vodilnem ameriškem strokovnjaku za nalezljive bolezni Anthonyju Fauciju, ki je vodil spopad s pandemijo covida-19. Obtožil ga je promoviranja nezadostno varnih cepiv ter zatiranja zdravil kot hidroksiklorokvin, kritiki pa prihodnjega ameriškega ministra za zdravje obtožujejo, da zanika znanstvena spoznanja in zagovarja nevarno izogibanjem uveljavljenim zdravstvenim priporočilom.

Robert F. Kennedy ml. s prihodnjim pravosodnim ministrom Mattom Gaetzom in njegovo ženo Ginger. Foto: Joe Raedle Getty Images Via Afp

Robert F. Kennedy ml. je med drugim kritiziral sedanji urnik otroških cepiv, fluorid v pitni vodi in procesirana olja v procesirani hrani. Fluorid, ki ga v ZDA dodajajo vodi, naj bi bil med drugim povezan z artritisom, zlomi kosti, kostnim rakom in znižanjem inteligenčnega kvocienta, olja kot sončnično in koruzno so po njegovem strupena.

Prihodnji ameriški predsednik Trump je sporočil tudi svojo izbiro za notranjega ministra ZDA, to bo, če ga bodo potrdili, guverner Severne Dakote Doug Burgum. Politik s tesnimi povezavami z industrijo fosilnih goriv naj bi še več zveznih ozemelj odprl črpanju nafte in plina. Sam novoizvoljeni predsednik je v floridskem Mar-a-Lagu predlagal začetek svojega mandata v Beli hiši dva meseca prej. Na zabavi so bili zbrani njegovi najbolj znani privrženci od Elona Muska do Matta Gaetza in Roberta F. Kennedyja mlajšega.