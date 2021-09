Nov album iz izolacije

je napovedal nov album, The Lockdown Sessions, ki bo izšel 22. oktobra. To bo prav poseben zvezdniški album, na katerem so sodelovali zelo različni glasbeniki, in sicer Dua Lipa, Miley Cyrus, Eddie Vedder, Lil Nas X, Charlie Puth, Gorillaz, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Young Thug, Yo-Yo Ma in Nicki Minaj. Veliko njih je spoznal med delom v oddaji Rocket Hour na Apple Music, ki jo vodi. V zadnjih 18 mesecih pandemije pa so skupaj ustvarjali novi album. Napovedni singel Cold Heart v remiksu Pnaua združuje elemente Johnove pesmi Sacrifice iz leta 1989, njegove uspešnice Rocket Man iz leta 1972, pesmi Where's The Shoorah? iz leta 1976 ter njegovega singla iz leta 1983 Kiss the Bride. Vokale je dodala Dua Lipa.»Zadnja stvar, ki sem jo pričakoval med popolno zaustavitvijo javnega življenja, je bila, da bom naredil album,« je izjavil John ob napovedi. »Toda ko se je pandemija nadaljevala, so se ti enkratni projekti vedno znova in znova pojavljali. Nekatera snemanja smo opravili na daljavo, po zoomu, česar seveda nisem počel nikoli prej. Druga snemanja pa so potekala pod zelo strogimi varnostnimi predpisi, tako da smo delali z drugimi glasbeniki, vendar med seboj ločeni s steklenimi zasloni.«Na albumu The Lockdown Sessions je kar 16 pesmi, zagotovo pa je med njimi najzanimivejša priredba pesmi Nothing Else Matters skupine Metallica, ki jo izvedejo Miley Cyrus, WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo in Chad Smith.