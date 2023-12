Novinec v boju z legendami božičnih napevov

Čeprav se božično-novoletno praznovanje šele začenja, smo se božičnih napevov lahko že naposlušali. Klasika ostajata skupina Wham! s svojim nikakor in nikoli zares zadnjim božičem (Last Christmas) in Mariah Carey, ki si še vedno za božič želi samo eno (All I Want for Christmas Is You), v njuno družbo pa je letos na britanski božični lestvici najboljših pesmi stopil Sam Ryder, zmagovalec Pesmi Evrovizije leta 2022, s pesmijo You're Christmas To Me.

Ryder je že pred današnjim napetim zaključkom preštevanja glasov za najboljšo božično pesem krepko vodil med novimi izdajami in se z uspešnico dueta Wham! iz leta 1984 boril za absolutno prvo mesto. Zadnjih pet let je sicer na lestvici predprazničnih napevov na Otoku brezpogojno kraljevala senzacija z youtuba LadBaby, ki jo sestavljata zakonca Roxanne in Mark Hoyle, a sta letos naznanila, da tokrat ne bosta sodelovala. V petih letih sta s komičnimi predelavami rockovskih uspešnic zbrala milijon funtov za dobrodelne namene.

Letošnji boj za vrh lestvice je bil tudi zato bistveno bolj razburljiv, kot je po poročanju BBC dejal Martin Talbot, izvršni direktor družbe Official Charts Company. »Na lestvico se vračajo klasike, na njej so kot vsako leto dobrodelne pesmi, ki jih izvajajo običajni ljudje, imamo pa tudi eno ali dve zanimivi izdaji, kot je Sam Ryder,« je ocenil Talbot.

Štiriintridesetletni Ryder, ki je s spretnim kombiniranjem različnih glasbenih zvrsti postal priljubljen v času prvega zaprtja med pandemijo, kar je potrdil z zmago na Evrosongu s pesmijo Space Man, je priznal, da si je zlasti v zadnjih dneh zelo prizadeval, da bi pridobil čim več podpore za svojo božično pesem. Kot je povedal v četrtkovi jutranji oddaji na BBC, razume, zakaj nekateri ljudje menijo, da so vse nove božične pesmi zanič, toda on je šel korak nazaj in se navdihoval pri prazničnih klasikah Darlene Love, Stevieja Wonderja in skupine The Darkness.

»V zadnjih šestih dneh smo imeli 26 nastopov in naredili vse, kar smo lahko, da bi pomagali uresničiti ta božični čudež – navsezadnje se ne zgodi pogosto, da se znajdeš v tekmi z vsemogočnim Whamom!« je navdušen Sam Ryder. »Toda ob velikem spoštovanju do teh absolutnih legend vedno obstaja prostor za novo glasbo in nove izvajalce, ki se prebijajo in poskušajo predstaviti novo božično glasbo,« je dodal.

Omenjenim trem izvajalcem na britanski lestvici sledi še ena božična klasika, Fairytale of New York skupine The Pogues (skupaj s Kirsty MacColl), ki sicer nikoli ni bila tako pri vrhu, letos pa je pridobila po nedavni smrti pevca skupine Shana MacGowana. Za njo je pesem Merry Christmas, ki jo pojeta Ed Sheeran in Elton John. Tudi ta bi bila leta 2021 na vrhu lestvice, če je ne bi prehitela omenjena youtuberja.