Umrl je Shane MacGowan, pevec skupine The Pogues

Eno najprepoznavnejših imen angleško-irske punk scene in pevec slovite skupne The Pogues Shane MacGowan je po dolgi in hudi bolezni umrl v 66. letu starosti. Novico je po pisanju tujih tiskovnih agencij na Instagramu sporočila njegova žena Victoria Mary Clarke. »Shane, ki bo vedno luč, ki jo imam pred seboj, merilo mojih sanj in ljubezen mojega življenja, najlepša duša in čudovit angel, sonce in luna ter začetek in konec vsega, kar mi je drago, je odšel k Jezusu in Mariji ter svoji čudoviti materi Tereziji,« je zapisala.

MacGowan, ki je bil od julija v bolnišnici v Dublinu, je najbolj znan kot avtor največje uspešnice skupine The Pogues, božične pesmi Fairytale of New York, ki jo je leta 1987 zapel s Kirsty MacColl. Prav v dneh, ki se bližajo, bo torej tudi zaradi nje v spominih svojih številnih oboževalcev.

Tudi rodil se je na božični dan, leta 1957 v angleški grofiji Kent, a je večino otroštva preživel na Irskem. V svoji glasbi se je vrnil k irskim koreninam; pogosto je pisal o irski kulturi in irskem nacionalizmu. »Sram me je bilo, da nisem imel poguma, da bi se pridružil Irski republikanski armadi. Skupina Pogues je bil moj način spopadanja s tem,« je nekoč dejal o irski teroristični skupini IRA.

Poleg po številnih uspešnicah in svojem prepoznavnem glasu je bil znan tudi po načinu življenja, s katerim nikakor ni prizanašal svojemu zdravju. Alkohol je začel piti že kot otrok in je pozneje trpel zaradi posledic zlorabe alkohola in drog. Leta 2000 ga je irska pevka Sinead O'Connor prijavila zaradi posedovanja drog, da bi ga rešila odvisnosti. Njena namera je uspela in MacGowan se ji je pozneje za to zahvalil.

Irski predsednik Michael D. Higgins je ob novici o glasbenikovi smrti v izjavi za javnost zapisal, da se bodo Shanea »spominjali kot enega največjih glasbenih tekstopiscev«.