Obsodila stričev morilski režim, ki ubija otroke

Med tisočimi prijetimi Iranci, ki protestirajo proti krutemu režimu v svoji domovini, je tudi nečakinja vrhovnega vodje, ajatole Alija Hameneja. Farideh Moradani, ki ima s takšnimi aretacijami že izkušnje, se je tokrat znašla v nemilosti, ko je objavila videoposnetek, v katerem je oblast pod vodstvom svojega strica opisala kot »morilski režim, ki ubija otroke«. Kot je na twitterju zapisal njen brat Mahmud Moradani, so jo zaprli že v sredo. Toda njene besede so najbolj odmevale prav minuli konec tedna, saj je brat, ki živi v Franciji, na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, na katerem je obsodila očitno zatiranje Irancev in kritizirala počasen odziv mednarodne skupnosti.

Režim se ne drži niti svojih verskih načel

Minuli konec tedna so na družbenih omrežjih odmevale besede nečakinje ajatole Hameneja. FOTO: Twitter

»Svobodni ljudje, bodite z nami! Povejte svojim vladam, da naj prenehajo podpirati ta morilski režim,« je dejala v posnetku, dolgem približno tri minute. »Ta režim ni zvest niti nobenemu od svojih verskih načel in ne pozna nobenega zakona ali pravila, razen sile in ohranjanja svoje moči na vse mogoče načine,« je poudarila in pozvala Združene narode in druge mednarodne organizacije, da zagotovijo svobodo in pravico za vse človeštvo, tudi iranske otroke, žene in može. Sankcije, ki so jih doslej uvedli proti režimu, so, kot je opozorila, »smešne« in pogumni Iranci so tako ostali sami v svojem boju za svobodo.

Farideh Moradani je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP hčerka Hamenejeve sestre Badri, ki se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja razšla z družino in na vrhuncu vojne z Irakom pobegnila v to državo. Pridružila se je svojemu možu, disidentskemu kleriku Aliju Tehraniju, ki je po poročanju Reutersa pred dobrim mesecem umrl v Teheranu po letih osamitve zaradi nasprotovanja islamski republiki.

Med žrtvami več kot 50 otrok

Njegova hčerka Farideh Moradani je zaslovela kot aktivistka proti smrtni kazni. Nazadnje so jo prijeli januarja letos in jo po plačilu varščine izpustili aprila. Organizacije za človekove pravice zdaj poročajo, da je v zloglasnem zaporu Evin in ji grozi 15 let zapora, pri čemer obtožbe še niso povsem jasne.

Po podatkih visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je bilo zaradi protestov, ki so se začeli po smrti Mahse Amini, prijetih približno 14.000 ljudi. Po podatkih organizacije za človekove pravice Iran Human Rights (IHR) s sedežem na Norveškem je bilo med zatiranjem protestov ubitih že 420 ljudi, med njimi več kot petdeset otrok.