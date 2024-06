Oči in roke, skozi katere smo videli sojenje Trumpu

Na sojenju nekdanjemu ameriškemu predsedniku in kandidatu republikanske stranke na letošnjih predsedniških volitvah so lahko le tisti, ki so bili v dvorani, dejansko videli, kaj se je tam dogajalo. Prenosa ni bilo pa tudi fotografom so dovolili narediti nekaj fotografij samo na začetku procesa. Risarke Elizabeth Williams, Jane Rosenberg in Christine Cornell so bile edine, ki so v svet prenašale podobe neposredno iz dvorane, v kateri so sodili Donaldu Trumpu. Prejšnji teden ga je porota spoznala krivega za vseh 34 obtožb tožilcev, povezanih z nelegalnimi plačili za molk, med drugimi pornografski igralki z umetniškim imenom Stormy Daniels, da je molčala o razmerju s Trumpom iz časov, ko vsaj javno še ni imel političnih ambicij.

V Združenih državah poznajo risarje iz sodnih dvoran že od takrat, ko ZDA še sploh niso obstajale. Prvi risarji so namreč svoje delo začeli na zloglasnih sojenjih čarovnicam v mestu Salem konec 17. stoletja. Od takrat je obrt risanja v sodnih dvoranah doživela nesluten razmah, a je od 70. let 20. stoletja, ko je vedno več sodnikov odprlo svoja vrata fotografom in snemalcem, v zatonu. Zdaj so Elizabeth Williams, Jane Rosenberg in Christine Cornell tako rekoč dinozavri. »Danes ni skorajda nikogar novega več, da bi to počel,« pravi Christine Cornell. Samo sodišča v zveznih državah New York in Louisiana ter v prestolnici Washingtonu namreč omejujejo snemanja večine ali celotnih sodnih procesov.

Trio umetnic so zato najele številne tiskovne agencije in mediji, da so lahko v svet poslali vsaj drobec podob z razvpitega sojenja Trumpu v New Yorku. Z galerije so opazovale dogajanje v dvorani in počele to, kar počnejo najraje, rišejo ljudi. Risanje na sodnih procesih pa ni samo to, da čim bolj verno prenesejo podobe, ampak morajo vanje zajeti tudi razpoloženje na procesih. Trojica, ki je v svet prenašala podobe iz dvorane, v kateri so sodili Trumpu, to zaradi desetletij izkušenj še zna.

Vendar to ne pomeni, da delajo zlahka, tudi zaradi rokov, ki se jih morajo držati pri delu za medije. »Vsaj prvih deset let sem imela v trebuhu ves čas vozel, če ga nimam še vedno. Res je težko, stresno. Vendar mi to delo sprošča adrenalin, zato ga ljubim,« pravi Jane Rosenberg.

In kako je s svojimi podobami zadovoljen Trump? Menda je, ko je videl nekaj prvih, ocenil, da mora shujšati za vsaj nekaj kilogramov.