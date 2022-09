Očrnjeni princ odslej tudi novi premier kraljevine

Sedemintridesetletni savdski kronski princ Mohamed bin Salman, ki ga zahodne sile obtožujejo vpletenosti v umor novinarja Džamala Hašodžija, je v torek postal novi premier kraljevine Savske Arabije. Po mnenju poznavalcev dogajanja na Arabskem polotoku ta odločitev najverjetneje ne bo spremenila razmerij moči v eni največjih pridelovalk nafte, saj kronski princ velja za nespornega naslednika na prestolu in v resnici že nekaj časa spretno vlada iz ozadja. Ta poteza pa ima lahko pomembne posledice za princa, ki naj bi naročil umor uglednega in do savdskega režima kritičnega novinarja. Lahko bi ga namreč zaščitila pred potencialno tožbo, ki jo je v ZDA vložila Hatice Cengiz, zaročenka umorjenega. Slednjega so leta 2018 na savdskem veleposlaništvu v Istanbulu umorili na nepredstavljivo krut način, odobritev za njegovo likvidacijo pa naj bi dal prav kronski princ.

Savdske oblasti so v torek objavile, da se je 86-letni kralj in premier Salman bin Abdulaziz odločil za neobičajno potezo in mesto predsednika vlade uradno prepustil svojemu potomcu. Kritikom savdskega režima se zdi sporen predvsem trenutek, v katerem se je zgodila menjava na vrhu. Po pisanju Guardiana je odločitev najverjetneje povezana z dejstvom, da se bliža rok, do katerega mora ameriška vlada sodišču sporočiti, ali kronski princ v potencialnem sodnem postopku uživa vladarsko imuniteto. Ta običajno velja za svetovne voditelje, kot so premieri ali kralji.

Bidnova vlada bi morala odločitev sodišču sporočiti že do 1. avgusta, a je julija zaprosila za odlog. Okrožni sodnik John Bates je rok podaljšal do 3. oktobra. Med drugim je vlado pozval, naj sporoči svoje mnenje o tem, ali bi morali kronskemu princu podeliti imuniteto v skladu s pravili, ki veljajo za državnike.

Bela hiša se na novo vlogo spornega princa še ni odzvala. Medtem ko slednji ves čas zanika vpletenost v krvavo dogajanje na savdskem veleposlaništvu, pa so ameriške obveščevalne službe ocenile, da je bil bodoči kralj najverjetneje vpleten v sporno dogajanje.

Dejstvo, da je postal premier, pa princa varuje nasploh pred nepredvidenimi zapleti na potovanih v tujini. Zdaj odpadejo skrbi, ali bi ga lahko na eni od takšnih poti aretirali ali proti njemu kako drugače legalno ukrepali.