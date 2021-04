Od tvita do filma

Prvi tvit in fotografije, ki so navdihnile film Zola. FOTO: IG

Zola (levo) in igralka Taylour Paige na premieri filma, ki je nastal na podlagi verige tvitov. FOTO: Dia Dipasupil/Getty Images Foto Dia Dipasupil Getty Images

»Hočete slišati zgodbo o tem, kako sva se s to mrho sprli? Morda je malo dolga, a polna suspenza.« S temi besedami in ključnikom #TheStory (#Zgodba) pod selfijem pomanjkljivo oblečenih dveh deklet jealias Zola pred šestimi leti začela sago na twitterju. Prvemu sporočilu z omejitvijo na 140 znakov je sledilo 147 tvitov, v katerih je tedaj dvajsetletna striptizeta in natakarica v nočnem klubu opisala dogodivščino, kako je nekega večera v rodnem Detroitu spoznala dekle, ki jo je pod pretvezo, da bosta skupaj plesali v klubih na Floridi, poskusila zvabiti v prostitucijo.Njen zapis je v tvitosferi povzročil manjši vihar in takoj je pritegnila pozornost številnih bralcev, ki so napeto pričakovali, kako se bo zgodba razpletla. Zola je z veliko podrobnosti, obljubljenega suspenza in pesniške svobode opisala dogodke ob koncu tedna leta 2015. Od trenutka, ko je sedla v avtomobil z bežno znanko Jessico, njenim fantom Jarettom in moškim, ki ga je imenovala »Z«, o katerem se je pozneje pokazalo, da je Jessicin zvodnik, je Zola potegnila bralce v napeto zgodbo podzemnega kriminala, intrig, seksa, drog, izsiljevanja in izkoriščanja.Njen pripovedni slog so v reviji Rolling Stone, kjer so zgodbo objavili, opisali kot »Spomladanske počitnice Harmonyja Korina srečajo Tarantinov Šund v naraciji Nicki Minaj«. Zgodba, sicer zapisana v slengu in humorno izpovedana, pa je s podrobnimi opisi zlorab, ugrabitve in izkoriščanja v resnici šokantno in žalostno razkritje zelo dejavne in razvite trgovine z ljudmi in sodobnega suženjstva.Zolin dar za pripovedovanje so na ­twitterju hvalili režiserka Ava DuVernay, glasbenik Questlove, raperka Missy Elliott in pevka Solange Knowles. Ameriško-panamska režiserka Janicza Bravo pa ni ostala le pri hvali, ampak je iz 148 tvitov razvila scenarij za svoj drugi celovečerec ter ga naslovila kar Zola.V glavnih vlogah nastopijo Taylour Paige kot Zola in Riley Keough kot Jessica (ki je v filmu preimenovana v Stefani, saj je resnična Jessica Zolajino zgodbo le delno potrdila). Film je bil premierno prikazan na lanskem festivalu Sundance, konec junija letos pa naj bi prišel še v redno kinodistribucijo.