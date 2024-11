Oliverjeva knjiga bo umaknjena

»Nikoli nisem imel namena napačno razlagati tega zelo bolečega vprašanja. Skupaj z založniki smo se odločili, da knjigo umaknemo iz prodaje,« je sporočil slavni kuharski mojster Jamie Oliver po plazu kritik, ki jih je sprožila njegova knjiga za otroke Billy and the Epic Escape. Vnovič je ponovil, da je povsem na tleh, ker je povzročil žalitev, in da se vsem iskreno opravičuje.

Tudi založniška hiša Penguin Random House UK, ki je knjigo izdala, je za Guardian napovedala, da bo knjiga umaknjena iz prodaje v vseh državah, kjer imajo pravice, vključno z Združenim kraljestvom in Avstralijo. Zapisali so, da je njihovo poslanstvo ustvarjanje knjig za vsakogar, in s to predanostjo prihaja tudi globok občutek odgovornosti, ki jo v celoti prevzemajo.

»Jasno je, da so naši založniški standardi ob tej priložnosti padli, zato se moramo iz tega nekaj naučiti in odločno ukrepati. Čas je, da začnemo sodelovati s svetovalci iz staroselskih ljudstev, da bi preprečili, da bi se to še kdaj zgodilo,« so še dodali. Tako Oliver kot založnik sta priznala, da se pred izidom knjige nista posvetovala z nobeno domorodno organizacijo, skupnostjo ali posameznikom.

Trivializacija in stereotipizacija staroselcev

K umiku knjige je pozvala avstralska nacionalna organizacija za izobraževanje staroselcev in otočanov Torresove ožine (NATSIEC), oglasili so se tudi ugledni domorodni literati, vključno z avtoricama Anito Heiss in Cheryl Leavy. Organizacija je knjigo obsodila kot »škodljivo in nespoštljivo«, Oliverju so očitali, da prispeva k »izbrisu, trivializaciji in stereotipizaciji tako staroselskih ljudstev kot njihovih izkušenj«.

Kot je poudarila izvršna direktorica organizacije Sharon Davis, zgodba ignorira nasilno zatiranje staroselcev, kar lahko še posebej negativno vpliva zlasti na mlade ljudi. Takšno pisanje označuje za neodgovorno in škodljivo, saj odraža veliko pomanjkanje razumevanja in spoštovanja. Nagrajena avtorica Cheryl Leavy kritiko knjige usmerja na teme o suženjstvu, kraji otrok in prisvajanju kulture za osebno korist.

Billy and the Epic Escape je sicer šaljiv domišljijski pustolovski roman, ki je postavljen v Anglijo, vendar vključuje sporno podzgodbo o hudobni ženski z nadnaravnimi močmi, ki se teleportira v Alice Springs v Avstralijo, da bi ukradla otroka iz domorodne skupnosti z izmišljenim imenom Borolama. Želi si, da se pridruži njeni tolpi ukradenih otrok, ki obdelujejo njeno zemljo, ker se zdi, da so »otroci iz prvotnih ljudstev bolj povezani z naravo«.

Gre za dekle z imenom Ruby, ki angleškim otrokom, ki jo rešijo, pove, da lahko bere misli ljudi in komunicira z živalmi in rastlinami, ker »je to domorodni način«. Knjiga je vsebovala tudi napake pri Oliverjevem poskusu uporabe domorodnih besed iz jezika staroselskih ljudstev iz Alice Springsa, Novega Južnega Walesa in Queenslanda.