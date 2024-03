Otroke rešujejo iz krempljev mafije

»To je zgodovinski dan v boju proti mafiji,« je bil navdušen 77-letni nekdanji tožilec, danes pravosodni minister iz vrst neofašističnih Bratov Italije Carlo Nordio. Govoril je o protokolu, ki ga je podpisalo pet ministrov in italijanska škofovska konferenca, s katerim hočejo otokom mafijcev omogočiti, da ne bi sledili svojim staršem v svet kriminala.

Projekt Pravica do izbire je leta 2012 v italijanski regiji Kalabriji, domovini mafijske združbe 'ndranghete, začel sodnik za mladoletne Roberto Di Bella. Zdaj ga bodo razširili na Sicilijo in območje Neaplja, kjer domujeta še dve mogočni italijanski mafiji Cosa nostra in Camorra. Temelj projekta je, da odstranijo otroke iz družin, kjer bi verjetno kot njihovi starši postali mafijci ter tako prekinejo tradicijo kriminala, ki se s krvnim sorodstvom in zvestobo družini prenaša iz roda v rod.

Poslanka Bratov Italije v spodnjem domu italijanskega parlamenta poslanski zbornici in vodja njegove protimafijske komisije Chiara Colosimo je opisala dramatične razmere v s kriminalom obremenjenih okoljih: »Tam so otroci, ki se pri osmih letih učijo streljati. Tam so otroci, ki pri osmih letih preprodajajo krek.« Sodnik Di Bella je dodal, da je obravnaval primere, ko so otroci ubili lastne matere, da bi branili družinsko čast. Vendar se je srečal tudi s primeri otrok, »ki imajo še vedno luč v očeh in sanjajo o drugačnem življenju«.

Odkar so začeli s projektom Pravica do izbire, so približno 150 otrok odvzeli problematičnim družinam in jih dodelili rejnikom ali premestili na tajne lokacije v drugih delih Italije, kjer se učijo o svetu brez kriminala. Sodnik pravi, da se je približno 30 mater odločilo, da bo sledilo svojim otrokom v novo življenje; sedem jih je postalo prič v procesih proti mafiji. Povedal je, da se je za sodelovanje z oblastmi, da bi preprečili, da bi njihovi otroci postali kriminalci, odločilo tudi nekaj pomembnih mafijskih šefov. Eden od njih se je za tovrstno sodelovanje odločil, da bi zaščitil svoje vnuke. Zdaj Di Bello menda dobiva njihova pisma iz zaporov, v katerih se mu zahvaljujejo, da je rešil njihovo potomstvo.

Ministrica Eugenia Roccella, ki v vladi prve sestre Bratov Italije Giorgie Meloni pokriva družinsko politiko, pravi, da imajo ključno vlogo pri spremembah ženske. Te so v popkulturi pogosto prikazane kot prava oblast v mafiji, saj naj bi vodile posle, ko so njihovi možje za rešetkami. »A to je fikcija. Ta kultura dejansko uničuje ženske, zato je njihova emancipacija nemogoča. Njihova vloga je, da z nepokorščino prekinejo verigo prenašanja te kulture,« uči Eugenia Roccella. Najbolj učinkovit način po njenem mnenju je, da mafijske žene z otroci zapustijo svet organiziranega kriminala.