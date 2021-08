Pasji puloverček in mošnjiček za zlato medaljo

Britanski skakalec v vodo, 27-letni Tom Daley, pozornosti svetovne javnosti ni pritegnil le s tokijsko zlato medaljo, z Mattyjem Leejem jo je osvojil v sinhronih skokih z desetmetrskega stolpa, ampak zaradi početja na tribunah. Daley je namreč pletel.



Pohvalil se je, da je spod njegovih rok v Tokiu nastal pasji puloverček, da se njegova zlata medalja ne bi opraskala, pa je zanjo spletel še mošnjiček. Na eni strani z britansko, na drugi z japonsko zastavo. Na Instagramu je sporočil, da ga zanima vse, kar je v zvezi s kvačkanjem, pletenjem, nasploh šivanjem.



S svojo nešportno dejavnostjo Daley med drugim zbira sredstva v boju proti možganskim tumorjem – pred kratkim je v dražbo ponudil mavrični pulover –, ta bolezen je bila namreč usodna za Daleyjevega očeta, ki je sina neizmerno podpiral tako na športni kot zasebni poti.



Glede slednje – britanski olimpijski zmagovalec in pletilec pozdravlja vse večjo sprejetost LGBTQ gibanja v olimpijski družini, sam je kot gej odraščal z občutkom osamljenosti, drugačnosti, odrinjenosti. »Neizmerno sem ponosen, da se lahko predstavim tako kot gej kot olimpijski zmagovalec.«



Ko je kot 14-letnik debitiral na olimpijskih igrah, se je kot spolno drugačno usmerjenih javno identificiralo manj kot 20 športnikov, zdaj je to število narastlo na več kot 160.



Daley, ki ima olimpijski bron tako z londonskih kot iger v Riu, je od leta 2017 poročen z ameriškim scenaristom, režiserjem, filmskim in televizijskim producentom ter aktivistom za pravice LGBTQ gibanja Dustinom Lanceom Blackom, ki je za izvirni scenarij filma Mleko prejel oskarja.



Par je leta 2018 posvojil otroka.

