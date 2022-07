Pasti modne industrije

Nekdanja vrhunska manekenka Kate Moss je včeraj v radijskem intervjuju za BBC razodela, kako zgodaj je prišla do spoznanj o pasteh modne industrije. Pri petnajstih letih jo je neki fotograf slikal za katalog spodnjega perila, potem pa ji velel, naj sleče tudi nedrček. »Začutila sem, da je nekaj narobe, zato sem pobrala svoje stvari in pobegnila s snemanja,« je obujala spomine na travmatični dogodek, ki pa ji je »izostril instinkt«, da na kilometer daleč prepozna zlohotneže. Mossovo je pri štirinajstih letih opazil iskalec talentov in leta 1988 je podpisala pogodbo z manekensko agencijo Storm. Ena od njenih prvih večjih oglaševalskih kampanj je bil oglas za spodnje perilo Calvina Kleina, ki ga je leta 1992 posnela z igralcem Markom Wahlbergom alias Markyjem Markom, vendar nanjo nima lepih spominov. V njej se je sprehajala do pasu razgaljena in si prsi zakrivala z rokami, zaradi česar se je počutila »ranljivo, prestrašeno in objektivizirano«. Povedala je, da je imela pred fotografiranjem hud napad tesnobe, zato je pred snemanjem vzela valium. Danes, pri 48 letih, ima svojo modno agencijo in med varovankami je tudi njena dvajsetletna hči Lila Grace Moss-Hack iz razmerja z urednikom Jeffersonom Hackom. »Rekla sem ji, da ji ni treba narediti ničesar, česar noče,« je dejala Mossova in dodala, da njene varovanke na kastinge vedno spremlja agent.

Zlobneže prepozna na kilometer daleč. Foto Wikimedia

Desetletje po tem, ko je razburila ozaveščeno javnost s kontroverzno izjavo, da »nobena hrana ni tako okusna, kot je občutek vitkosti«, se je Kate Moss, zaradi katere se je v modni industriji uveljavil termin heroinski šik, pokesala. Izjava je postala mantra in ena od desetih zapovedi na spletnih forumih o motnjah prehranjevanja. Tudi včeraj je ponovno zatrdila, da nikoli ni imela anoreksije niti ni jemala heroina. »Mislim, da sem bila grešni kozel za težave drugih ljudi,« se je pridušala.

Nedavno se je Mossova pojavila v javnosti, ko je na sojenju stopila v bran svojemu nekdanjemu partnerju Johnnyju Deppu. Pred leti je stala ob strani tudi prijatelju, modnemu oblikovalcu Johnu Gallianu, ki je bil leta 2011 spoznan za krivega dajanja rasističnih izjav. Pred časom pa so jo fotografi ujeli ob uživanju kokaina s tedanjim zaročencem Petom Dohertyjem.

Manekenka je še povedala, da zdaj živi mirnejše življenje doma v Cotswoldsu, kjer je postala obsedena z vrtnarjenjem in se je včlanila v lokalni vrtni center. »Ne maram več biti neobvladljiva,« je dejala in dodala: »Rada zgodaj hodim spat in meditiram, preden kdo vstane. Rada imam občutek, da imam stvari pod nadzorom.«