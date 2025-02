Petra Greiner Merlak po toksičnem odnosu našla novo srečo z dvanajst let mlajšim

Petra Greiner Merlak, direktorica zavoda 13, je Mariborčanka, ki je javnosti postala znana zaradi svoje ljubezni do preminule hčerke Sofije, ki je imela redko bolezen. Je ena tistih, ki je razbijala tabuje in odkrito govorila o starševstvu otroka z boleznijo, izpostavljala se je, po smrti Sofije, ki je njeno življenje postavila na glavo, pa so se tudi v njenem zasebnem življenju zgodile spremembe. Zdaj je skupaj z dvanajst let mlajšim moškim, k svojemu pa je dodala tudi njegov priimek.

Kot je Petra Greiner Merlak povedala v intervjuju za Ono Plus, zdaj uživa življenje: »Zdi se mi, da smo ženske, mame nekako narejene tako, da dolgo dajemo več, kot v resnici zmoremo. Družino želimo obdržati skupaj, pa čeprav na silo. Zjutraj se ne vprašamo, česa si želimo, ali smo zadovoljne, kakšen naj bo naš naslednji korak, da bi bile izpolnjene, temveč je vse, kar počnemo, za druge. Za otroke, moža … Zato je bila pred dvema letoma nova zaposlitev za polni delovni čas zame resnična prelomnica. Dala mi je samozavest, da zmorem poskrbeti zase.«

Petra Greiner Merlak FOTO: Doris Gomolj

Povedala je, da ji je služba omogočila, da je postala materialno stabilna in samostojna. Pri tem pa je spoznala, kako si želi živeti. Ugotovila je, v kako toksičnem odnosu je bila, zato je imela pred seboj le en cilj: popolno osamosvojitev.

Kot je priznala, se je zaradi fokusa na hčerko Sofijo oddaljila od drugih dveh otrok, obenem pa je z rdečo šminko in petkami na zunaj dajala vtis, da je v družini vse v redu: »Morala sem naokoli hoditi z dvignjeno glavo. Bila sem do nosu pod vodo, in če bi glavo le za trenutek spustila, bi se utopila. V zadnjih dveh letih sem ustvarila povsem nov odnos s sabo.«