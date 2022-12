Piflarka, ki je skoraj potopila kriptosvet

Zgodba o propadlem goljufivem podjetju FTX, ki je pretresla svet kriptovalut, je vredna filmske obravnave. Pravzaprav je tako intrigantna, da med tem, ko to pišemo, v Hollywoodu gotovo že nastaja scenarij za korporacijsko krimikomedijo ali vsaj dramsko tv-serijo. Akterji v resnični zgodbi so bolj čudni od fikcije; od samovšečnega šefa Sama Bankmana-Frieda, ki je pri 29 letih veljal za najmlajšega »self-made« milijarderja, do njegove poliamorozne družinice vznesenih milenijcev – v večini sošolcev s prestižne univerze Massachusetts Institute of Technology (MIT), s katerimi je bival v luksuzni vili, vredni 30 milijonov dolarjev, na Bahamih.

Ko se je njegov fiktivni imperij, ki ga je gradil na deklariranih načelih »učinkovitega altruizma«, sesul zaradi nepooblaščenih denarnih transakcij in vlagateljem povzročil milijardo dolarjev izgube, je Bankman-Fried vso odgovornost pripisal prijateljici, sodelavki in ljubimki Caroline Ellison, ki ji je pred kratkim dodelil mesto direktorice sestrskega podjetja Alameda Research. Osemindvajsetletna diplomirana matematičarka, ki je videti, kot da ne zna šteti do pet, je že pred časom v intervjujih dajala izjave, ob katerih je javnost dvigovala obrvi, češ da kot direktorica borzne platforme pri svojem delu pravzaprav uporablja znanje osnovnošolske matematike. Na vprašanje, kaj je najbolj cenjena lastnost človeka na njenem položaju, pa je ošabno odgovorila, da mora imeti visok tolerančni prag do tveganja in se je izgube velikih vsot ne smejo dotakniti. A številnim investitorjem Alamede Research se pri tem ni prižgal alarm, kot se jim ni niti pri tem, da se je na tumbirerju imenovala Fake Charity Nerd Girl (lažno dobrodelna piflarka).

Nadalje se je Ellisonova, ki je od svojega tretjega leta obsedena s Harryjem Potterjem, v anonimnem blogu, ki so ga po škandalu povezali z njo, javno zavzemala za poliamorijo po vzoru imperialnega kitajskega harema z jasno hierarhijo. Romantično in seksualno je bila povezana z več svojimi cimri, tudi Nishadom Singhom in Garyjem Wangom. Med omenjenimi »cvetkami« se je mimogrede znebila še nekaj rasističnih izjav, potem pa vse skupaj postavila v kontekst, ko se je javno navduševala nad amfetamini, ki da ti tako povišajo miselno zmogljivost, da sploh ne razume, zakaj jih ljudje ne jemljejo ves čas.

Njena serijska samozavest je simptomatična za mlado elito ameriškega korporativnega sveta, ki živi v svojem mehurčku in je prepričana, da je rojena za šefe. Ellisonova je odraščala v dobro situirani družini v predmestju Bostona – oba starša sta profesorja ekonomije na MIT, in je v petih letih po diplomi na Stanfordu postala direktorica podjetja, ki je obračalo milijarde.