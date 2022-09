Polarna medvedka Penny ima dve mami​

Peppa Pig, Prasátko Peppa, Pipsa Possu, Pepa, la porqueta, Świnka Peppa, Pepa Prase, Pujsa Pepa ... tako ali drugače, poznajo jo otroci po vsem svetu. Priljubljena animirana serija zabava otroke v 180 državah. Za uspešno, ljubko pujso stojijo scenarista in režiserja Neville Astley in Mark Baker ter producent Phil Davies.

V priljubljeni animirani seriji so pred kratkim prvič v njeni 18-letni zgodovini predstavili istospolni par, kar je predvsem med starši otrok povzročilo burne razprave. Nekateri so protestirali, drugi so bili navdušeni. V epizodi Družine nastopa polarna medvedka Penny, ki ima dve mami, kar pojasni pujsi Pepi. »Ena mama je zdravnica, druga pa kuha špagete.« Zahtevo po tem, da se tudi v Pujsi Pepi pojavi istospolna starševska družina, je oblikovala skupina gledalcev, ki je na spletu ustvarila peticijo, ki jo je podpisalo skoraj 24.000 ljudi.

Zapisali so: »Otroci v risanki vidijo le družine z enim ali dvema staršema različnih spolov, zato mislijo, da obstajajo le takšne družine in da so samo takšne normalne, kar zanje ni dobro.« Robbie de Santos, ki dela za dobrodelno organizacijo za pravice pripadnikov skupnosti LGBT+ Stonewall, je uvedbo istospolne družine opisal kot fantastično. »Številni otroci, ki gledajo risanko, imajo dve mami ali dva očeta, zato bo staršem in otrokom pomenilo veliko, da so njihove izkušnje predstavljene tudi v tako popularni risanki,« je povedal za BBC. Pujsa Pepa še zdaleč ni prvi otroški program, ki prikazuje istospolne pare. Ameriška risanka Arthur, namenjena otrokom, starim od štiri do osem let, je že leta 2019 požela pohvale, potem ko so v njej prikazali istospolno poroko.