Pravi moški v prostranstvih Sibirije

Vladimir Putin v medijih že leta skrbno goji podobo pravega moškega, mača, ki se odlično znajde na podmornici na dnu Bajkalskega jezera, v podvodnem ribolovu, v boju na tatamiju, za volanom formule 1, za krmilom harley davidsona ali vojaškega letala, brez težav pa ukroti tudi divjega tigra. Dvomljivcem, ki so morda pomislili, da ga je umiril bližajoči se okrogli jubilej, ki ga bo praznoval oktobra prihodnje leto, je dokazal nasprotno z novo serijo fotografij, posnetih na kratkem oddihu v Sibiriji.

Ministru za obrambo Sergeju Šojguju je predstavil svoje lesene izdelke. FOTO: Sputnik/Reuters

Tudi sneg do kolen ga ne ustavi. FOTO: Sputnik via Reuters

Vzela bi ga tretjina Rusinj

Leta 2009 je zgoraj brez jahal po južni Sibiriji. FOTO: Ria Novosti/Reuters

Malico sta si privoščila kar na prostem. FOTO: Sputnik/Reuters

Ljubitelj športa in živali

Žerjavom je na pomoč priskočil leta 2012. FOTO: Ria Novosti/Reuters

Ker tudi pravi moški potrebujejo prijatelje, pred katerimi se lahko bahajo s svojimi veščinami, je s seboj vzel svojega ministra za obrambo. Skupaj sta praznovala že Putinov 67. rojstni dan, ko sta se med drugim povzpela na dvatisočaka in gobarila.Tokrat sta med sprehodom občudovala divje živali in prečkala viseči most nad zamrznjeno reko, se odpravila na vožnjo s terencem goseničarjem – vozil je seveda predsednik –, Vladimir Vladimirovič pa je prijatelju pokazal tudi svojo delavnico, kjer se ukvarja z rezbarjenjem lesa, in se pohvalil s svojimi izdelki.Putin je brez težav gazil po snegu, ki mu je segal do kolen, na toplo pa se ni odpravil niti na malico – pravih moških pač ne zebe.Na čelu Rusije je že 22 let, izmenjaje v premierski in predsedniški funkciji, trenutno pa teče njegov četrti predsedniški mandat. Skrbno izbrane fotografije, ki jih Kremelj pošilja v javnost, kažejo odlično predsednikovo zdravje in so dokaz, da nikakor ne razmišlja o upokojitvi.Oče dveh hčera in dvakratni dedek je bil med letoma 1983 in 2014 poročen z, že leta 2008 pa so se v javnosti pojavila namigovanja, da je v razmerju z nekdanjo ritmično gimnastičarko in dobitnico zlate olimpijske medalje. Časopis, ki je prvi poročal o njunem razmerju, je sicer kmalu zatem nehal izhajati.Po raziskavi iz leta 2012 bi se bilo 20 odstotkov Rusinj takoj pripravljenih poročiti z njihovim večnim predsednikom, še 14 odstotkov pa bi to verjetno storilo po dodatnem razmisleku.Putin zna sodržavljankam pihniti na dušo. »Ruske ženske so najbolj nadarjene in najlepše na svetu,« je dejal leta 2008, ko je na obisku gostil, in dodal: »Če se kdo lahko primerja z njimi, so to le Italijanke.«Sodržavljanke zna predsednik z – to je treba priznati – izklesanim telesom razveseliti tudi s svojimi fotografijami zgoraj brez. Leta 2018 smo ga tako lahko brez majice občudovali na konju in na verski slovesnosti, ko se je potopil v vodo, svoj torzo pa je pustil ovekovečiti tudi na ribolovu in med sončenjem.Predsednik je tudi velik zagovornik spodbujanja rodnosti, saj po poročanju Moscov Timesa verjame, da je naraščanje populacije »ključ do ruske notranje varnosti«.Vladimir Putin poskuša z zgledom sodržavljane navdušiti tudi nad bolj športnim življenjskim slogom. Sam je navdušen hokejist, judoist, alpski smučar in jezdec.Pogosto v javnost pridejo tudi njegovi posnetki v družbi živali, ki kažejo na to, da ima nekdanji KGB-jevec tudi nežnejšo plat. Videli smo ga že v objemu perzijskega leoparda, polarnega medveda, koale in med reševanjem žerjavov.