Predsednik predal polna pooblastila

Jemen na jugu Arabskega polotoka od leta 2014 uničuje državljanska vojna, v kateri se v bistvu na daljavo spopadata osrednja regionalna sovražnika, sunitska diktatura družine Saud Saudska Arabija in šiitska diktatura muslimanske duhovščine Iran. V torek je z zaprisego oblast ceremonialno prevzel osemčlanski svet, ki mu je predsednik Abd Rabu Mansur Hadi predal polna pooblastila. Zaradi varnostnih razmer nenajavljena slovesnost je potekala v mestu Aden, saj so glavno mesto Sanoo skupaj z večino ozemlja države že leta 2014 zasedli hutujski uporniki, ki jih podpira Iran.

Izjemno kontroverzni 76-letni Abd Rabu Mansur Hadi ima za seboj praktično neponovljivo pot. Od leta 1966 je bil vojak in se je v kaotičnih desetletjih po koncu britanske nadoblasti na jugu Arabskega polotoka boril v različnih državljanskih vojnah tako v socialističnem Južnem Jemnu kot po letu 1990 v s Severnim Jemnom enotnem Jemnu. Dosegel je najvišji mogoči čin feldmaršala, leta 1994 pa ga je prvi predsednik združene države Ali Abdulah Saleh imenoval za podpredsednika.

Na vrh oblasti se je Hadi zavihtel leta 2011, ko so na Saleha izvedli neuspešen atentat in je moral na zdravljenje v tujino. Na koncu tega leta je odstopil in februarja 2012 so izvedli predsedniške volitve, na katerih je bil feldmaršal Hadi edini kandidat, podprle pa so ga vse stranke. Volitev se je udeležilo dobri dve tretjini od približno 10 milijonov registriranih volivcev in novi predsednik je kot edini kandidat seveda dobil 100-odstotno podporo. Njegov cilj je bil, da bi v državo končno prinesel vsaj nekaj enotnosti med pisanimi narodnostnimi in političnimi skupinami, vendar mu je popolnoma spodletelo. Že leta 2014, ko so šiitski hutujski uporniki zasedli Sanoo, je Hadi pobegnil v svojo sunitsko zaveznico Saudsko Arabijo.

Prav Saudska Arabija, kjer naj bi bil v hišnem priporu, je Hadija menda prisilila k odstopu in predaji oblasti osemčlanskemu svetu. V Jemnu od začetka ramazana 2. aprila sicer vlada premirje med tem, kar je s podporo Saudov ostalo od osrednje oblasti, in hutujskimi uporniki. Osnovna naloga sveta naj bi bila prav pogajanja z njimi. Čeprav člani sveta pravijo, da je njihov glavni cilj mir, so zatrdili, da so vedno pripravljeni na vojno. Posledica te je, da Združeni narodi ocenjujejo, da so razmere v Jemnu humanitarna katastrofa nedoumljivih razsežnosti, od pomoči v hrani pa je odvisnih kar osem desetin od približno 30 milijonov prebivalcev.