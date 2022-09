Pred koncem prejšnjega tedna so podatki o prodaji knjig na britanskem knjižnem trgu kazali, da je na prvem mestu knjiga Roberta Galbraitha The Ink Black Heart (Kot črnilo črno srce), ki je uradno izšla 30. avgusta, prvi teden pa so prodali več kot petdeset tisoč izvodov, na drugem mestu pa nova knjiga Jamieja Oliverja One – Simple One Pan Wonders (Ena – preprosti čudeži iz ene ponve), ki je izšla dva dni kasneje, 1. septembra.

Po prvem polnem tednu prodaje je Oliver prehitel Galbraitha, pravzaprav J. K. Rowling, ki za niz romanov o primerih zasebnega detektiva Cormorana Strika – nov naslov je šesti – uporablja psevdonim. Na seznamu prodajnih uspešnic britanske izpostave knjigarne Amazon je Oliver zdaj na drugem mestu, Galbraith na osmem, dolga prodajna vojna med najbolj prodajano britansko avtorico in njenim tesnim sledilcem se tako nadaljuje.

Zdaj se je ponovila zgodba izpred desetletja, ko je ob koncu leta knjiga o 15-minutni pripravi obrokov prehitela Galbraithov roman Nadomestne volit­ve. Prodajo Oliverjeve nove knjige, ki domačim kuharjem obljublja preprostejše življenje, tako kot zmeraj v dobro naoljenem kuharskozaložniškem imperiju podpira tudi serija televizijskih oddaj na programu Channel 4.

Po knjigah o polurni in petnajstminutni pripravi kosila in jedeh s petimi sestavinami se zdi enolončniška knjiga nov Oliverjev adut in seveda obliž na siceršnje poslovanje kuharja, ki je pred nekaj leti pogorel z verigami restavracij. Zdaj jih ima sedemdeset v 27 državah, vendar vse obratujejo kot franšize, novembra bodo odprli še dve, eno na Baliju in eno v Bangkoku.