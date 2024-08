Pri 117 letih umrla najstarejša oseba na svetu

V Španiji je umrla najstarejša oseba na svetu, 117-letna Maria Branyas Morera, je danes sporočila njena družina. Španka, rojena v ZDA, od koder se je v začetku 20. stoletja vrnila v domovino, je doživela dve svetovni vojni, zadnji dve desetletji pa je preživela v domu za starejše.

»Maria Branyas nas je zapustila. Umrla je, kot je želela: v spanju, mirno in brez bolečin,« je njena družina zapisala na njenem računu na družbenem omrežju x. Kot so še dodali, se je bodo spominjali po njenih nasvetih in prijaznosti.

Zadnji dve desetletji je živela v domu za starejše v mestu Olot na severovzhodu Španije, v svoji zadnji objavi pa je opozorila, da se počuti šibko.

»Čas je blizu. Ne jokaj, ne maram solz. Predvsem pa ne trpi zame. Kamor koli bom šla, bom srečna,« je dodala v zapisu na računu, ki ga vodi njena družina.

Rodila se je 4. marca 1907 v San Franciscu, kamor je emigrirala njena družina, nato pa se leta 1915 vrnila v Španijo. Za časa svojega življenja je preživela pandemijo španske gripe leta 1918, dve svetovni vojni, špansko državljansko vojno in pandemijo covida-19, za katerim je zbolela leta 2020, kmalu po tem, ko je dopolnila 113 let.

Pri Guinnessovi knjigi rekordov so Marii Branyas priznali status najstarejše osebe na svetu januarja lani, po smrti francoske redovnice Lucile Randon, ki je umrla v francoskem Toulonu stara 118 let.

Po smrti Branyasove je zdaj najstarejša živeča oseba na svetu Japonka Tomiko Itoka, ki se je rodila 23. maja 1908 in je stara 116 let.