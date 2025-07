Z izsiljevanjem menihov po spolnih odnosih pridobila deset milijonov evrov

Tajska policija je aretirala žensko, ki naj bi imela spolne odnose z menihi, nato pa naj bi jih s fotografijami in videoposnetki izsiljevala, poroča britanski BBC.

Ženska, ki jo policija imenuje »gospa Golf«, je imela spolne odnose z najmanj devetimi menihi, je policija povedala na novinarski konferenci v torek. V hišni preiskavi so pri njej našli več kot 80.000 fotografij in videoposnetkov, s katerimi je izsiljevala menihe, je povedal tiskovni predstavnik policije.

To je le še eden v dolgi vrsti škandalov, ki so jih na tajskem povzročili budistični menihi. FOTO: Madaree Tohlala/AFP

V zadnjih treh letih naj bi na tak način pridobila kar približno 385 milijonov bahtov (dobrih deset milijonov evrov). Obtožena je izsiljevanja, pranja denarja in prejemanja ukradenih dobrin.

Poredni menihi

To je le še eden v dolgi vrsti škandalov, ki so jih na Tajskem povzročili budistični menihi, ki so pogosto vpleteni v spolne prestopke in trgovino z mamili. Vrhovni svet sanghe – vodilni organ tajskega budizma – je sporočil, da bo ustanovil poseben odbor, ki bo pregledal samostanske predpise.

Tajska vlada se zavzema za strožje kazni, vključno z zaporno kaznijo, za menihe, ki kršijo samostanski kodeks, policija pa je odprla posebno telefonsko linijo, na kateri lahko ljudje ovadijo »poredne menihe«.