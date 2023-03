Šestdeset odstotkov Italijanov nikoli ne obišče zobozdravnika

Približno 60 odstotkov Italijanov nikoli ne obišče zobozdravnika, ker si tega preprosto ne morejo privoščiti, je v ponedeljek po poročanju italijanske agencije Ansa povedal predstavnik višjega zdravstvenega sveta in svetovalec za zobozdravstvo ministra za zdravje Enrico Gherlone. Poraba za zobozdravstveno oskrbo je leta 2022 padla za 14 odstotkov v primerjavi z letom 2018, je dejal na dogodku, ki ga je ob svetovnem dnevu ustnega zdravja - to je 20. marec - v Rimu organiziralo italijansko zobozdravstveno združenje.

»V Italiji ima 36 odstotkov otrok ali več kot 1,8 milijona nezdravljen karies,« je na dogodku povedal italijanski zdravstveni minister Orazio Schillaci. Pri odrasli populaciji je ta delež malo nižji, in sicer 29,6 odstotka oziroma 16,9 milijona, je dodal. »Da ne omenjam popolne ali delne izgube zob, ki prizadene 6,3 milijona odraslih, starejših od 20 let,« je še dodal Schillaci, ki se je zavzel za to, da se ustnemu zdravju nameni več pozornosti, saj imajo oralne patologije pomemben vpliv na kakovost življenja in splošno zdravje. V tem pogledu je seveda preventiva prva oblika ustnega zdravja.

Polovica svetovnega prebivalstva

Minister je na dogodku med drugim povedal, da je zobozdravstveni sektor strateški sektor za zdravje prebivalstva, ki je samo v Italiji vreden okoli 15 milijard evrov in zaposluje več kot 180.000 ljudi, vključno z zobozdravniki, higieniki, pomožnim osebjem, zobotehniki ter zaposlenimi v industriji.

Ustne bolezni po najnovejšem poročilu Svetovne zdravstvene organizacije prizadenejo vsaj polovico svetovnega prebivalstva, v letu 2019 kar 3,5 milijarde ljudi. Najpogostejši je nezdravljen zobni karies (zobna gniloba) stalnih zob. Huda paradontalna (dlesni) bolezen prizadene skoraj deset odstotkov svetovnega prebivalstva in več kot 530 milijonov otrok trpi za zobnim kariesom prvih, torej mlečnih zob. Ustne bolezni še posebej prizadenejo revne in socialno ogrožene populacije. Z odobritvijo resolucije o ustnem zdravju leta 2021 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) uradno priznala ustno zdravje kot sestavni del človekovega splošnega dobrega počutja.