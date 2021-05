Pridružila se je kritikom združenja

V neskončni franšizi filmov po Marvelovih stripih igra Scarlett Johansson vlogo superjunakinje Črne vdove. FOTO: Dokumentacija Dela

Za oskarji, ki jih podeljuje ameriška filmska akademija, so najprestižnejše filmske nagrade združenja tujih dopisnikov iz Hollywooda (HFPA), zlati globusi. Združenje se je februarja, ko je Los Angeles Times objavil izsledke obsežne preiskave, v kateri je časopis razkril razna nečedna početja HFPA, med drugim razne oblike diskriminacije, znašlo pod točo obtožb. Napovedali so spremembe, vendar mnogi, med njimi ena največjih zvezd sodobnega Hollywooda, 36-letna, pravijo, da samo te spremembe ne bodo dovolj.Los Angeles Times je na primer razkril, da med 87 člani s pravico glasovati o nagradah ni nobenega temnopoltega. Iz HFPA so sporočili, da bodo razširili članstvo, predvsem s temnopoltimi, in so celo najeli strokovnjake za različnost. Johanssonova, ki je bila zaradi vlog v filmih, posnetih po Marvelovih stripih, v zadnjih normalnih letih 2018 in 2019 najbolje plačana igralka na svetu, pa meni, da bi združenje potrebovalo temeljito reformo. Poleg sumov o rasizmu je navrgla, da je od nekaterih članov HFPA doživela »seksistična vprašanja in pripombe na meji spolnega nadlegovanja«.Kritike za združenje niso neprijetne samo zaradi javne podobe. Vse pomembnejša igralca v filmskem svetu Netflix in Amazon sta namreč sporočila, da ne bosta več sodelovala s HFPA, če ne bodo uveljavili reform. V njeni karieri so Scarlett Johansson sicer petkrat nominirali za zlati globus – seveda ne zaradi vlog v bombastičnih Marvelovih filmih –, a prestižnega priznanja ni nikoli dobila.Za zlati globus so jo prvič nominirali leta 2004 za stransko vlogo v filmu Izgubljeno s prevodom (Lost in Translation, 2003), nazadnje pa lani za glavno vlogo v romantični komični drami Marriage Story. Poleg petih nominacij za zlati globus ima Scarlett Johansson tudi dve nominaciji za oskarja, obe iz lanskega leta. Za glavno vlogo so jo nominirali v Marriage Story, za stransko pa v komični vojni drami Zajec Jojo (Jojo Rabbit, 2019).Poleg resnih vlog rade volje sprejema tudi manj resne, a zato veliko bolje plačane vloge v naprej sprogramiranih uspešnicah. Do zdaj je superjunakinjo Črno vdovo odigrala v šestih filmih, posnetih po Marvelovih stripih, med njimi v najuspešnejšem filmu vseh časov Maščevalci: zaključek (Avengers: Endgame, 2019). Predvsem zaradi tega velja Scarlett Johansson za najbolj donosno igralko v zgodovini. Če bo šlo vse po načrtih, bo letos poleti v kina prišla še ena vnaprejšnja uspešnica, v kateri je oblekla kostum Črne vdove, Black Widow.Ker Johanssonova, ki se ima zaradi materinega porekla za Judinjo, slovi kot seksualni simbol, ni nenavadno, da ima pestro zasebno življenje. Poleg številnih krajših in nekoliko daljših zvez je bila že trikrat poročena; z drugim možem, Francozom, sta leta 2014 dobila hčerko. Od lanskega leta je poročena z ameriškim komikom