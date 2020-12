Prva domorodna Američanka v političnem vrhu ZDA

Odnosi, ki jih je Trumpova administracija zanemarila

V zgodovino je prišla že pred dvema letoma, ko je bila ena od prvih dveh domorodnih Američank, izvoljenih v kongres FOTO: Stephen Maturen/AFP



Iz vojaške družine

Novi ameriški predsednikje pri oblikovanju svoje ekipe potegnil še eno potezo v smeri vključevanja: za ministrico za notranje zadeve je izbral, ki bo prva domorodna Američanka na tem položaju. Predstavniki domorodnih ljudstev so izbor označili za zgodovinskega, ni pa položaj primerljiv z našim. Minister za notranje zadeve v ZDA se ukvarja z vprašanji domorodnega prebivalstva ter skrbi za nacionalne parke in vse javne zvezne površine v ZDA, nima pa opraviti z vprašanji notranje varnosti.Če bo potrjena, bo 60-letna kongresnica iz Nove Mehike prva ameriška Indijanka v State Departmentu. »V čast mi bo spodbujati podnebno agendo Bidna in Harrisove, pomagati izboljšati vladne odnose z domorodnimi ljudstvi, ki jih je Trumpova administracija popolnoma zanemarila, in služiti kot prva domorodna Američanka v zgodovini naše države,« je za New York Times dejala izbranka, sicer pripadnica plemena Laguna Pueblo. Njeno imenovanje bo pomembno tudi za domorodne Američane, ki bodo imeli opravke z zvezno vlado. »Ne bo jim treba razlagati, kaj pomeni plemenska suverenost,« kot je omenila za agencijo AP.V zgodovino je pravzaprav prišla že pred dvema letoma, ko je bila ena od prvih dveh domorodnih Američank, izvoljenih v kongres, ima pa tudi dveletne izkušnje v odboru za naravne vire, kar ji bo ravno tako koristilo pri novem položaju.Ameriško ministrstvo za notranje zadeve namreč nadzira 20 odstotkov vseh zemljišč v ZDA. Pod vlado predsednika Trumpa so se zvezna zemljišča odpirala za izkoriščanje naravnih bogastev, Biden pa prinaša novo bolj okoljsko naravnano politiko. Analitiki ocenjujejo, kot je poročala STA, da bodo naftna, plinska in rudniška industrija prav gotovo nasprotovale njeni potrditvi.Deb Haaland, rojena v Winslowu v Arizoni, je hčerka vojaškega para; mati Mary Toya je bila pripadnica omenjenega domorodnega ljudstva in je služila pri ameriški mornarici, njen oče, major J. D. »Dutch« Haaland, je bil odlikovan za zasluge v vietnamski vojni. Zaradi zaposlitve staršev se je družina pogosto selila (Deb je obiskovala kar 13 javnih šol v ZDA), dokler se niso ustalili v Albuquerquu v Novi Mehiki, da so bili bliže koreninam.Tam je Deb Haaland obiskovala srednjo šolo in študirala ter dobila hčerko Somáh. Kot samohranilka se je le stežka prebijala, v pogovorih za medije se je spominjala, da sta bili nekaj časa brez strehe nad glavo in sta dobili zatočišče pri prijateljih. Leta 2006 je doštudirala pravo ter se začela vzpenjati tudi politično v demokratski stranki, še vedno pa menda odplačuje del študentskega dolga zase in za hčerko.