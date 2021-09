Puščico sprožil proti nekdanjemu odvetniku Hillary Clinton

Posebni preiskovalec ozadij tako imenovane ruske afere nekdanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa John Durham je sprožil mogočno puščico v smer demokratske predsedniške kandidatke iz leta 2016 Hillary Clinton: njenega nekdanjega odvetnika Michaela Sussmanna obtožuje zavajanja v izjavah o domnevnem tedanjem Trumpovem sodelovanju s Kremljem.



Že prejšnji posebni preiskovalec Robert Mueller ni našel dokazov za to, pa čeprav sumov ni povsem izključil, zdaj je pod drobnogledom še skrivanje odvetnika mednarodne odvetniške pisarne Perkins Coie, da je med prijavljanjem domnevnega Trumpovega komuniciranja s Kremljem prek strežnika ruske banke Alfa delal za Trumpovo demokratsko nasprotnico Hillary Clinton.



Sussmann se je leta 2016 agentom zveznega preiskovalnega urada FBI predstavil kot navaden državljan, ki ne deluje za nikogar, in tožilec Durham verjame, da je FBI-ju odrekel ključno informacijo. Ko se je do tega prikopal še ameriški tisk, je Trump v velikem delu javnosti veljal za krivega.



Odvetnik Sussmann je sodeloval tudi z zasebnim preiskovalnim podjetjem Fusion GPS, ki je objavilo za lažne prepoznane obtožbe nekdanjega britanskega obveščevalca Christopherja Steela o domnevnem vulgarnem Trumpovem obnašanju v Moskvi, leta 2016 pa so tudi te spodbudile zanimanje FBI.

V Washingtonu zdaj pričakujejo nadaljnje Durhamove korake

Še en odvetnik firme Perkins Coie Marc Elias naj bi o vsem tem obveščal vodstvo predvolilne kampanje Hillary Clinton. V Washingtonu zdaj pričakujejo nadaljnje Durhamove korake, potem ko je že inšpektor pravosodnega ministrstva Michael Horowitz ugotovil pomembne nepravilnosti v pridobivanju sodnega naloga za nadzor FBI nad Trumpovo predvolilno kampanjo.



Nekateri agenti zveznega preiskovalnega urada so v ta namen prikrili sodelovanje Trumpovega sodelavca Carterja Pagea z obveščevalno službo Cia, nekateri opazovalci pa menijo, da so pri FBI tudi dobro vedeli, za koga je delal Michael Sussmann, a jih to ni zanimalo.



Drugi opozarjajo, da obtožnica ne presoja pravilnosti ali nepravilnosti Sussmannovih obtožb, ampak samo njegovo prikrivanje delovanja za demokratsko predvolilno kampanjo, sploh pa naj bi Trump na volitvah zmagal le zato, ker je tedanji direktor FBI James Comey tik pred volitvami naznanil ponovno preiskavo Hillary Clinton zaradi službenih elektronskih pisem na zasebnem strežniku.



Tisti, ki v ozadju vidijo demokratsko in preiskovalno zaroto, menijo, da Comey ni imel izbire, saj bi v nasprotnem primeru njega obtoževali neupoštevanja službenih dolžnosti, sploh pa naj bi bil prepričan o demokratski zmagi. Sprašujejo se tudi, kdo neki je »tehnološki direktor 1«, ki naj bi odvetnika Sussmanna opozoril na domnevno Trumpovo uporabo strežnika Alfa bank in ki naj bi tudi sam upal na pomemben položaj v administraciji Hillary Clinton.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: