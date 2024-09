Putinova sinova stara devet in pet let, menda živita v dvorcu

V javnosti že dlje časa krožijo sumi, češ da ima ruski predsednik Vladimir Putin z nekdanjo olimpijsko gimnastičarko Alino Kabajevo dva sinova, ki že od rojstva živita v tajnosti. Putin in Kabajeva sicer že več kot desetletje zanikata romantično razmerje, poročilo ruske preiskovalne organizacije Dossier Center pa zdaj razkriva več informacij o Ivanu Putinu in Vladimirju Putinu mlajšem, ki sta se rodila v letih 2015 in 2019.

Putinovo zasebno življenje je sicer zavito v skrivnost; znano je, da ima z nekdanjo ženo Ljudmilo, s katero sta se ločila leta 2014, dve hčerki, 39-letno Marijo in 38-letno Katerino, hči pa menda ima tudi z nekdanjo čistilko, ki je nato postala milijonarka, Svetlano Krivonogikh.

Kot poroča Forbes, Dossier Center v svojem poročilu navaja, da se je razmerje Kabajeve s Putinom začelo že leta 2008. Prvega sina je menda rodila v Švici in drugega v Moskvi, otroka pa zdaj domnevno živita v Putinovem dvorcu severozahodno od Moskve, kjer stikov z drugimi otroki svoje starosti nimata, imata pa trenerje plavanja in ritmične gimnastike ter učne ure glasbe. Ivan se menda tudi redno udeležuje gimnastičnih tekmovanj in s svojim očetom pogosto igra hokej.

Družina je, še poroča Dossier Center, pred časom iskala tudi inštruktorja angleščine, pri čemer so menda dajali prednost kandidatom z južnoafriškim potnim listom, plačilo pa naj bi znašalo okoli 8000 evrov mesečno. Ob tem je Putin med ponedeljkovim obiskom ene od srednjih šol v Tuvi na jugu Rusije dejal, da nekateri člani njegove družine, »najmlajši, govorijo kitajsko – in to tekoče«.