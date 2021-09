R. Kelly je kriv spolnih zlorab

FOTO: Scott Olson/AFP

Po šestih tednih je znan razplet sodbe ameriškemu pevcu. Sodišče je odločilo, da je kriv sodelovanja in vodenja organizirane kriminalne združbe, podkupovanja uradnih oseb ter spolnih zlorab in izkoriščanja mladoletnih ljudi, poročajo tuji mediji. Načrtno je spolno izrabljal ženske in otroke kar dve desetletji, navaja BBC.Obtožnico je vložilo enajst ljudi, od tega devet žensk in dva moška, ki so ​​zavzeli stališče pred šest tednov trajajočim sojenjem in opisali spolno nasilje in poniževanje danes 54-letnega pevca. Po dveh dneh razmisleka je porota Kellyja spoznala za krivega po vseh obtožbah. Kazen bo izrečena 4. maja prihodnje leto, pevec pa bo preostanek življenja verjetno preživel za rešetkami.Porota je ugotovila, da je Kelly, čigar polno ime je, vodja nasilne in prisilne združbe, ki je ženske in otroke zvabljala k spolni zlorabi, piše BBC. Ugotovljeno je bilo, da je pevec, sicer najbolj znan po nagrajeni pesmi I Believe I Can Fly, trgoval z ženskami med različnimi ameriškimi zveznimi državami in proizvajal otroško pornografijo.Skupaj z osmimi točkami glede trgovine s spolnimi uslugami je bil Kelly spoznan za krivega izsiljevanja; gre za obtožbe, ki se običajno uporabljajo proti združenjem za organizirani kriminal. Med sojenjem so tožilci podrobno opisali, kako so mu njegovi vodje, varnostniki in drugi člani spremstva pomagali pri njegovih zločinskih dejanjih. Ena od ženk, ki je pričala, da jo je Kelly zaprl, drogiral in posilil, je po sodbi v pisni izjavi dejala, da se je skrivala zaradi groženj, ki so ji bile izrečene, odkar je vse prišlo v javnost. »Pripravljena sem začeti živeti brez strahu in s procesom zdravljenja,« je dodala ženska, na sodišču poimenovana kot Sonja.Veliko obtožb proti pevcu je bilo razkritih že v dokumentarnem filmu leta 2019 z naslovom Surviving R. Kelly. Več prič je med sojenjem, ki je trajalo pet tednov in pol, pričalo, kako jih je pevec ustrahoval, če niso izpolnile vsake njegove potrebe, spolne in drugih. Pevec je sicer obtožbe vseskozi zanikal, med drugim tudi v pogovoru v oddaji CBS This Morning marca 2019