Ricky Gervais: S šalami je razjezil skupnost LGBTQ

SuperNature, nova na Netflixu predvajana komična serija Rickyja Gervaisa, je zaradi določenih zvezdnikovih izjav padla v nemilost skupnosti LGBTQ. Ena od Gervaisovih šal se, denimo, glasi: »Ah, ženske, saj veste, tiste staromodne – z maternico.« Pri tem zazeha, zavije z očmi in doda: »Tiste pof….e dinozaverke. Všeč so mi nove ženske. Čudovite so, kajne? Tiste, ki jih videvamo zadnje čase. Tiste z bradami in tiči.«

Večkrat nagrajeni svojeglavi umetnik, sicer tudi igralec, režiser in pisatelj, nadaljuje šalo v zvezi s toaletnimi prostori – da se staromodne ženske pritožujejo, ker hočejo 'ta nove' uporabljati njihova stranišča, čeprav so ta za dame: »Pa saj so dame, poglejte si njihove zaimke! Kaj pri takšni osebi ni damsko? No, njegov penis.« Nato se razjezi: »Njen penis, ti pof….a zarukanka!«

FOTO: Shutterstock

Pravica do šal o tabujih

V nadaljevanju zatrjuje, da podpira pravice transseksualnih oseb, a se hkrati na njihov račun tudi šali, saj to počne v zvezi z vsemi, ne glede na spol. Organizacija GLAAD, ki se bori proti obrekljivemu poročanju o gejih, lezbijkah in drugih predstavnikih skupnosti LGBTQ, je oddajo SuperNature označila kot neprimerno, saj je po njihovem mnenju polna bentenja čez transseksualnost, geje in razširja netočne informacije o virusu HIV.

Medtem ko se komik prelevi v vlogo geja, v oddaji med drugim pravi, da bi v 80. letih zavrnil tvegani spolni odnos, danes pa je drugače: »Daj ga sem. Do konca življenja bom jemal tablete.« Mojster črnega humorja Gervais se je na kritike odzval z izjavo, da ima pravico do šal, ki zadevajo tabu teme. Na Netflixu uradnega komentarja še niso podali.