Saga o prevarantski vizionarki se bliža koncu

Vse kaže, da bo razvpita ameriška podjetnica Elizabeth Holmes vendarle končala za zapahi. Okrožno sodišče v San Franciscu je zavrnilo njeno prošnjo, da bi ostala na prostosti, medtem ko si prizadeva doseči razveljavitev postopka, ki ga vodijo proti njej. Nekdanji izvršni direktorici podjetja Theranos, ki ga je leta 2003 ustanovila pri komaj 19 letih, je sodnik odredil tudi 452 milijonov dolarjev odškodnine, ki jo mora izplačati žrtvam njenih malverzacij. Za ta znesek je soodgovorna s svojim nekdanjim ljubimcem in glavnim pomočnikom pri Theranosu Rameshem »Sunnyjem« Balwanijem, ki je že v zaporu, potem ko je bil v ločenem sojenju obsojen za več kaznivih dejanj.

Podjetje Theranos (sestavljenka iz besed therapy in diagnosis, torej terapije in diagnoze) je tako rekoč čez noč postalo senzacija. Po navedbah – pozneje se je izkazalo, da lažnivih – ustanoviteljice naj bi našli čudežni test za prepoznavanje raka, odvisnosti in neštetih drugih bolezni, za rešitev milijonov ljudi naj bi bil potreben le majhen vbod v prst. Ideja preprostega krvnega testa za ugotavljanje vsemogočih bolezni, ki jo je zapovrh zagovarjala svetlolasa mladenka v črnem puliju po zgledu Applovega Steva Jobsa, je bila za številne investitorje preveč privlačna, da bi se ji uprli.

Po ramenih so jo trepljali tudi politiki, vabili so jo na najrazličnejše konference, vrednost njenega podjetja pa se je dvigala v nebo. Jeseni leta 2015, ko je novinar Wall Street Journala John Carreyrou objavil članek Vroče zagonsko podjetje ima težave s svojo tehnologijo krvnih testov, je bilo na trgu vredno več kot devet milijard dolarjev. Carreyrou je k preiskovanju Theranosa pritegnilo dejstvo, da velikim podjetjem z neomejenimi finančnimi sredstvi še ni uspelo ustvariti tako prelomne tehnologije, kot jo je uspelo falirani študentki s Stanforda z najeto ekipo inženirjev.

Njegovi sumi so se izkazali za utemeljene: rezultati naprave Edison, ki so jo v podjetju razvili za testiranje krvi, niso bili natančni, ameriška vlada pa je zaradi močnih javnih dvomov o testih ustanovila neodvisno inšpekcijo za medicinske storitve, ki je pregledala sporne teste. Inšpekcija je potrdila sume o nenatančnosti rezultatov, sledili sta dveletna prepoved obratovanja laboratorijev Theranosa in visoka denarna kazen. Elizabeth Holmes je za vse nepravilnosti obtožila Balwanija, češ da jo je psihično, fizično in spolno zlorabljal, toda njeni argumenti so imeli zelo trhle temelje.

Zdaj je na potezi sodnik, ki bo določil, kdaj mora 39-letnica zapustiti svoj trenutni dom v San Diegu in oditi v zapor. Za zdaj je znano, da je priporočil, naj kazen prestaja v ženskem zaporu Bryan v Teksasu. Tožilstvo zahteva enajst let zaporne kazni.