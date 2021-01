Samski, dokler se bivša ne vrne

Bondova lepotica Ana de Armas je spet samska. FOTO: Promocijsko gradivo

Z igralko Jennifer Garner imata tri otroke. FOTO: Yuri Gripas/Reuters

Igralca in režiserja(48) je razhod z dekletom tako potrl, da se je odločil, da bo do nadaljnjega samski. Z nekdanjim dekletom, 32-letno kubansko-špansko igralkose menda nista razšla najlepše. Razmerje je lepa igralka, ki jo bomo videli tudi v najnovejšem filmu o Jamesu Bondu, menda končala kar po telefonu.»Ben je spoznal, da bo bolje, če bo nekaj časa samski,« je neimenovani vir blizu igralca povedal za The Mirror, »razen če se zgodi nekakšen čudež in se Ana vrne in ga prosi za še eno priložnost. Trenutno raje kot razmerjem daje prednost sebi in otrokom, njegovi prijatelji pa na njegov račun razdirajo šale o celibatu. Če mu bo res uspelo biti samski, bomo še videli.«Vir je še izdal, da ga prijatelji rotijo, naj »dela na sebi« in »ne hiti v vedno nova intenzivna razmerja, ki se dramatično končajo, takoj ko minejo medeni tedni«.Ni znano, ali je za razhod kriva njegova ljubezen do steklenice. Igralec, ki trpi za depresijo, ima namreč težave z alkoholom že od zgodnjih najstniških let in se je zaradi alkoholizma že večkrat zdravil.Affleck je bil v preteklosti v razmerju z zvezdnicamain, s katero sta bila celo zaročena, poroko pa sta, uradno zaradi prevelike medijske pozornosti, preklicala le nekaj dni pred napovedanim datumom.Leta 2004 se je začel sestajati z igralko, leto kasneje pa sta se poročila na intimni slovesnosti z le dvema gostoma. Skupaj imata tri otroke, hčerki(15) in(12) ter sina(8).Junija 2015 sta obelodanila, da sta se razšla, aprila 2017 pa sta uradno vložila zahtevek za razvezo. Po ločitvi je bil eno leto v razmerju s televizijsko producentko, konec leta 2019 pa ga je očarala 16 let mlajša Kubanka, ki se je pri osemnajstih preselila v Španijo.Spoznala sta se na snemanju erotičnega trilerja Deep Water, ki bo imel premiero avgusta. V njem igrata disfunkcionalen par, promocija filma pa bi znala biti zaradi razhoda za oba vpletena nerodna reč.