Sašo Avsenik sporočil, da ima nevrološko bolezen

Sašo Avsenik je objavil novico, ki ni prijetna. Razkril je, da so mu diagnosticirali nevrološko bolezen. »Spoštovani prijatelji Ansambla Saša Avsenika, za vas imam eno izredno novico. V letošnjem letu so se mi na moji desni roki začele pojavljati težave, ki jih do sedaj nisem poznal. Nekateri ste to že opazili ... Šel sem od zdravnika do zdravnika in iskal nasvet, kaj lahko naredim,« je dejal Sašo Avsenik, vnuk legendarnega Slavka Avsenika.

Ker odgovora najprej ni našel, je šel celo v tujino. »V prejšnjem tednu sem bil v Hannovru pri specialistu, kjer so mi diagnosticirali bolezen, ki se ji reče fokalna distonija. Gre za redko nevrološko bolezen in lahko vam povem, da smo se v Avsenikovi družini že srečevali z nečim podobnim, ko je imel stric Vilko grafičen spazem ali pa Franc Košir problem z ustnicami.«

Sašo Avsenik je vnuk legendarnega Slavka Avsenika. FOTO: Jože Suhadolnik

Kljub temu ostaja optimističen. »Imam upanje, da bom to rešil, ampak predvsem imam pa eno veliko željo, da se nam vsi pridružite na tej naši poti in tukaj imam krasno ekipo, ki se vas veseli. Zato bomo nekaj časa z nami imeli tudi dodatnega člana na harmoniki. Kmalu se vidimo,« je še napisal na svojih družbenih omrežjih.

Ansambel Saša Avsenika bo tako nemoteno deloval naprej, na koncertih pa bo tudi sam Sašo Avsenik.