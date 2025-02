Se bo zgodba 239 žrtev razpletla?

Zgodba letala boeing 777-200ER, družbe Malaysia Airlines, ki je na letu MH370 z radarjev izginilo kmalu po vzletu z letališča v Kuala Lumpurju marca 2014, še ni končana. Po več kot desetletju se je začela nova iskalna akcija, katere nosilec je pomorsko raziskovalno podjetje Ocean Infinity, je sporočil malezijski minister za promet Anthony Loke.

Letalo je bilo z letališča v Kuala Lumpurju namenjeno v Peking, na njem je bilo 12 članov posadke in 227 potnikov. Letala niso nikoli našli, tudi vzrok za njegovo izginotje ni znan. Vzletelo je iz Kuala Lumpurja ob 00.41 po lokalnem času, zadnjič pa je bilo videno na vojaškem radarju ob 2.14, ko je letelo proti zahodu nad Malaško ožino. Pol ure pozneje je letalska družba sporočila, da je izgubila stik z letalom, ki naj bi na cilju pristalo okoli 6.30.

»V veliko olajšanje in veselje nam je, da se iskanje po tako dolgem premoru znova nadaljuje,« je povedala 36-letna Malezijka Grace Nathan, ki je v tragediji izgubila mamo. Svojci žrtev želijo le vedeti, kje in kaj se je zgodilo. »Spomini se vračajo, še kako so sveži, zdi se nam, kot bi se zgodilo včeraj.«

Malezija se strinja z nadaljevanjem iskanja, pri čemer bo Ocean Infinity iskal po načelu, da če ne bo najdbe, ne bo plačila. Podpisali so pogodbo za 18 mesecev, Ocean Infinity pa bo dobil 70 milijonov dolarjev, če bodo razbitine locirane. Iskanje bo zajelo 15.000 kvadratnih kilometrov. Lanskega marca je malezijski vladi podporo pri ponovnem iskanju ponudila Avstralija, na letalu je bilo osem Avstralcev, v tokratno akcijo pa ta država ni vključena.

Januarja 2017 so avstralske oblasti po skoraj treh letih preiskovanja 120.000 kvadratnih kilometrov v južnem Indijskem oceanu končale podvodno iskanje razbitin. Oktobra istega leta so avstralski preiskovalci predložili končno poročilo o izginotju, v katerem so zapisali, da je nezmožnost zaključka črne zgodbe za družine žrtev velika tragedija, kakršna je za današnji čas skoraj nepredstavljiva.

Med vprašanji, ki ostajajo, je, zakaj je letalo na videz nadzorovano zavilo proti Indijskemu oceanu in zakaj sta dva dela ključne komunikacijske in sledilne opreme na njem utihnila. Teorije o tem, kaj se je zgodilo, so segale od pilotove sabotaže do sestrelitve ali ugrabitve letala, bodisi zaradi občutljivega tovora na krovu ali politično pomembnega potnika.

Ocean Infinity s sedežem v Veliki Britaniji in ZDA, ustanovljena leto prej, je leta 2018 izvedla neuspešno iskanje.