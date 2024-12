Sestra posrednica med malimi in velikimi mafijskimi šefi

Novica o aretaciji 25 ljudi, ki so osumljeni, da so pomagali mafiji pri izvajanju njenih umazanih poslov, bi najbrž poniknila v prostranstvu novic, če ne bi med njimi izstopal en podatek – med priprtimi je tudi katoliška nuna. Sestra Anna Donelli, kot so njeno ime že kmalu po aretaciji v četrtek dopoldne izbrskali italijanski mediji, je sicer med drugim kot prostovoljka delala v različnih zaporih v Brescii, Milanu in Rimu.

V zaporih pa 57-letna sestra Collina, kakor so jo imenovali kaznjenci, očitno ni nudila samo blagoslova in tolažbe. Policija jo je namreč po preiskavi obtožila, da je posredovala sporočila med mafijskimi šefi in manjšimi izvajalci, povezanimi z zloglasno kriminalno združbo 'Ndrangheta, pri čemer je izkoriščala svojo duhovno vlogo. »Prenašala je ukaze, navodila, nudila moralno in materialno pomoč, hkrati pa od zapornikov prejemala koristne informacije za boljše načrtovanje kriminalnih strategij,« je po poročanju CNN povedal tožilec Francesco Prete.

V obsežni operaciji, v kateri je sodelovalo kar 300 policistov in vodnikov policijskih psov, so zasegli 1,8 milijona evrov gotovine ter na različnih lokacijah v Bergamu, Veroni in Trevisu tudi orožje in drogo. Aretirani so obtoženi pomoči pri izsiljevanju, trgovini z mamili, prejemanju ukradenega blaga, oderuštvu, davčnih kaznivih dejanjih in pranju denarja. Med njimi je tudi zdravnik in član vladajoče stranke Bratje Italije premierke Giorgie Meloni, ki je domnevno na skrivaj zdravil mafijce.

Preiskava pri tej operaciji je trajala kar štiri leta in seveda ni končana, kajti lovke 'Ndranghete, sicer locirane v Kalabriji, so se razširile po vsej Evropi. Na začetku letošnjega leta so v več evropskih državah že aretirali 130 ljudi zaradi domnevnega sodelovanja z organizacijo, je poročal Guardian, novembra lani pa so v enem največjih procesov proti članom mafije več kot 200 ljudi obsodili na skupno 2200 let zapora.