Severina naj bi se na sestro spravila z ostrim predmetom

Sestra splitske pevke Severine (50) Marijana Vučković-Popović je za Dnevnik Nove TV predstavila svojo plat zgodbe o pretepu v stanovanju v Splitu, kjer sta se sestri spopadli v torek v zgodnjih jutranjih urah. V lase sta si skočili v navzočnosti njune mame Ane, zdaj pa se obe predstavljata kot žrtvi.

»Pretresena sem nad morilskim nagonom, ki se je pokazal v družinskem nasilju, in ne želim komentirati plačanih in sramotnih tekstov [Severinine] PR-službe. Družini je z nekom, ki dolgo časa konzumira razne narkotike, ne želi pa psihološke pomoči in zdravljenja, težko. Medijska prostitucija svoje osebnosti na škodo družine je še ena deviantna psihološka pot dotične,« je povedala Marijana Vučković-Popović.

»Ves čas je v konfliktih z družino, učiteljicami, socialnimi delavkami in nekdanjimi partnerji. To ni čista glava,« je še dejala Severinina sestra in opozorila, da je torkovo nasilje posledica dejstva, da pristojni niso opravili svojega dela.

Drugače kot s sestrami je z mamo Ano (levo) pevka v dobrih odnosih. FOTO: instagram/osebni arhiv

Marijana trdi, da ji je Severina večkrat grozila po telefonu, ona pa je posnetke posredovala več ustanovam: »Zdaj gre za posledice nemarnosti pristojnih. Zahvaljujem se državnim ustanovam, ministrstvu za notranje zadeve, javnemu tožilstvu in državnemu odvetništvu, ker sem se branila pred ostrim predmetom in od agresivne in mentalno vprašljive osebe dobila vbodno rano.

Zabosti družinskega člana in potem ne poklicati rešilca, to je bil njen namen. Bedna je država, ki dovoljuje, da javne osebnosti tako delujejo.«

Severina ima poleg Marijane še starejšo sestro Zdenko, s katero sta v slabih odnosih vse od Severinine poroke z Igorjem Kojićem. Zdenko naj bi namreč zmotilo, da je Severinin soprog, s katerim se je vmes že razšla, srbskega rodu.

Z Marijano Vučković-Popović, novinarko, ki živi v Beogradu, sta si bili do nedavnega blizu, Severina pa je na družbenih omrežjih pogosto hvalila tudi svojo nečakinjo.