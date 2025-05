Prišel, videl, zmagal – pri 105 letih

Svetovne veteranske igre (World Masters Games) podobno kot olimpijske potekajo vsaka štiri leta, vendar so tekmovalci stari vsaj 30 let in tekmujejo po starostnih skupinah. Ideja iger je spodbujati športnike srednjih let in starejše, da nadaljujejo športno tekmovalno kariero in tako skrbijo za boljše zdravje.

Letošnje so potekale v Tajvanu in so se sklenile včeraj, med skoraj 26.000 športniki iz 107 držav pa je bil največje pozornosti deležen najstarejši udeleženec, Tajec Savang Džanpram, ki je dosedanje številne športne uspehe – 78 kolajn z 21 tekmovanj – dopolnil s še štirimi.

Stopetletni Savang Džanpram (na fotografiji s svojo hčerjo Siripan Džanpram) je na svetovnih veteranskih igrah (World Masters Games) osvojil štiri kolajne. FOTO: I-hwa Cheng/ AFP

Že res, da je bil pri svojih 105 letih edini tekmovalec v svoji starostni kategoriji in je moral le uspešno izvesti met kopja, diska in krogle ter tek na sto metrov (pretekel jih je v 38,55 sekunde), da je osvojil zlata odličja. A kot poudarja njegova hči Siripan Džanpram, ga ljudje občudujejo, kamor koli gre. Upa, da bo očetov uspeh navdihnil druge.

»Ko pogledam komentarje na družbenih omrežjih, vidim veliko pozitivnih odzivov. Ljudje pravijo, 'dedek je tako super', želijo si biti v takšni formi kot on. Zelo sem vesela in ponosna nanj – da ostaja močan, discipliniran in v dobri telesni pripravljenosti. Vem, da noče biti v breme družini,« je povedala 73-letna hči, prav tako udeleženka tega tekmovanja, ki je osvojila dve zlati medalji in eno srebrno.

Članica tajske veteranske atletske zveze je bila tista, ki je navdušila očeta za tekmovanja. S seboj ga je vodila na tekme, videl je priložnosti za sklepanje novih prijateljstev in predvsem ugotovil, da tudi 75-letni športniki še vedno tekmujejo.

Redna vadba, zdrava hrana, dobro razpoloženje

Upokojeni ravnatelj osnovne šole je s svojo hčerjo začel redno telovaditi šele pri 80 letih, po poročanju nekaterih medijev celo pri 90, vsekakor pa v pozni starosti, ko je videl, da so številni njegovi prijatelji zaradi bolezni priklenjeni na posteljo. Tekmovati je ob hčerini spodbudi začel pri 97 letih, poroča Guardian.

Za športna tekmovanja v pozni jeseni življenja ga je navdušila hči Siripan. FOTO: I-hwa Cheng/ AFP

Na vprašanje, kaj je skrivnost njegove dolgoživosti in uspeha, odgovarja: »Redna vadba, zdrava hrana, dobro razpoloženje, mirnost, čist zrak in higiena. Če sem bolan, grem k zdravniku.« Njegov dan se običajno začne ob 5.30. Za zajtrk si privošči kuhani jajci, nekaj beljakovin, zelenjavo in sadje, ob 6. ali 7. uri pa je s hčerjo že na treningu na plaži ali lokalnem stadionu v bližini svojega doma v provinci Rajong na vzhodu Tajske.

Tekmoval je v štirih kategorijah: metu kopja, diska in krogle ter teku na sto metrov. FOTO: I-hwa Cheng/ AFP

Najprej sprehod, dolg kilometer ali dva, sledi sprint na sto metrov, potem pa kateri od njegovih drugih športov: met kopja, diska ali krogle. Kadar se ne počuti najbolje, trening prilagodita in se odpravita, denimo, le na sprehod.

Savang in Siripan Džanpram si bosta po nastopu v Tajvanu vzela nekaj dni počitka, prihodnji teden pa spet zagrizla v treninge, saj se nameravata udeležiti kvalifikacij za azijsko atletsko prvenstvo, ki bo novembra v Indiji. Na vprašanje, ali bo tekmoval na svetovnih veteranskih igrah 2027 na Japonskem, pa Džanpram odgovarja, da bo to odvisno od zdravja.