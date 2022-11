Skromni črpalkar je postal milijonar

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je Joseph Chahayed iz Sirije prišel v Los Angeles, da bi tam našel boljšo prihodnost za svojo družino. Desetletja je vestno in zavzeto delal za svoje sanje, ki so se mu pred dnevi uresničile, so vzneseno poročali ameriški mediji, čeprav je zgodba bolj podobna anekdoti z Rockefellerjem in jabolki – saj veste: podjetni fant je kupil jabolko za deset centov, ga zloščil in prodal za dvajset centov, s tem denarjem kupil dve jabolki, ju prodal za 40 centov in tako naprej … potem pa je umrla njegova teta in mu zapustila dva milijona dolarjev.

Denar bo delil z družino

Petinsedemdesetletni Papa Joe, kot Chahayeda kličejo prijatelji, je resda pošteno služil vse življenje, a obogatel je povsem po naključju. Na njegovi skromni bencinski črpalki s pripadajočo trgovinico, ki jo je na West Woodbury Road odprl pred dvajsetimi leti, je nekdo kupil dobitno loto srečko Powerball in zadel dve milijardi dolarjev. Po pravilih zvezne države Kalifornije je do 0,5 odstotka dobitka upravičen tudi prodajalec, ki je srečko prodal. Tako je Papa Joe postal milijonar.

Denar namerava podeliti z družino in vnuki – ima jih enajst. »So vse, kar imam. Življenje bi dal zanje. Denar ne pomeni nič, dajem jim ljubezen,« je povedal za Los Angeles Times. A bolj kot zase je Chahayed vesel za državo. Od vrtoglavega dobitka bo več kot 150 milijonov dolarjev namenjeno tudi losangeleškim državnim šolam. »Vesel sem za Kalifornijo, vesel sem za Los Angeles. Še bolj sem vesel za Altadeno. Tu je veliko revnih ljudi, ki si to zaslužijo,« je dejal dejavni in spoštovani član skupnosti, ki je s svojimi strankami ustvaril iskren in prijateljski odnos.