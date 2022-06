Skupina G7: Predsednica v gradu, prve dame na pohod

Poleg vplivnega zasedanja skupine G7 (vanjo so vključene Združene države Amerike, Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska in Združeno kraljestvo), ki poteka med 26. in 28. junijem na gradu Elmau na Bavarskem in je v prvi vrsti posvečeno vojni v Ukrajini, sankcijam proti Rusiji in globalni digitalni preobrazbi, so svoj krog za druženje in gibanje oblikovale nekatere partnerice glavnih predstavnikov držav.

Medtem ko je za grajsko mizo predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen s kolegi srečanja G7 kovala strategije, so njihove partnerice v okolici raziskovale bavarske naravne lepote. Na sončno nedeljo so se iz klasičnih protokolarnih kostimov preoblekle v športna oblačila in se podale na pohod po cvetočih alpskih travnikih s palicami v rokah, saj je šlo za nordijsko hojo.

Nevsakdanje sprehajalke in nekdanja olimpijca

Med nevsakdanjimi sprehajalkami okoli jezera Ferchensee so bile žena britanskega premiera Borisa Johnsona Carrie Johnson, Britta Ernst – sopotnica nemškega kanclerja Olafa Scholza, Amelie Derbaudrenghien – partnerica predsednika evropskega sveta Charlesa Michela in Brigitte Macron, žena francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Gostiteljica oziroma pobudnica aktivnega ženskega srečanja je bila Ernstova, ki je v ekskluzivni sprehajalni klub povabila tudi nekdanja olimpijca in zvezdnika zimskih športov Christiana in Miriam Neureuther. Ni pa znano, kje je bil medtem mož von der Leyenove Heiko Echter von der Leyen, zdravnik specialist s področja celične in genske terapije, tudi strokovnjak za cepiva proti covidu-19.