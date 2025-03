Slovo brazilske samba legende

V začetku tedna je v znamenitem karnevalskem prizorišču Marquês de Sapucaí Sambadrome v Riu de Janeiru zadonela glasba in zaznamovala konec nekega obdobja. Po petih desetletjih neprekinjenega nastopanja se je poslovil eden najbolj prepoznavnih glasov brazilskega karnevala – Neguinho da Beija-Flor. 75-letni pevec, ki je pod okriljem slovite šole Beija-Flor (v prevodu Kolibri) vodil 50 zaporednih parad, je napovedal svojo karnevalsko upokojitev.

Neguinho da Beija-Flor je svojo odločitev z besedami c'est fini naznanil novembra. Razlog? Izčrpanost. »Biti pevec v samba šoli zahteva vzdržljivost maratonca,« je dejal za Guardian. Med od 70 do 80 minut trajajočo parado je njegova naloga dvigovati energijo tisočih gledalcev in neprekinjeno ponavljati samba-enredo pesem leta; množica je gromozanska, skoraj dvakrat večja od tiste na nogometnem stadionu Maracanã. »Gre za neverjeten napor, ki je s starostjo postajal vse težji in težji,« je pojasnil.

Rojen kot Luiz Antônio Feliciano v revnem mestu Nova Iguaçu je že pri 22 letih prič peti v lokalni samba skupini in bil sočasno član brazilskih vojaških sil. Leta 1976 je se mu je ponudila priložnost, ko je moral nadomestiti pevca, ki je nepričakovano umrl tik pred karnevalom. Odtlej se šola umešča v sam vrh sambe, pospremljena z njegovim prepoznavnim glasom in vzklikom Olha a Beija-Flor aí, gente! (Glejte, ljudje, prihaja Beija-Flor!), sam pa od šole, kot poudarja, nikdar ni prejemal plače, temveč je vselej deloval kot samostojni glasbenik in izven karnevala izdal številne uspešnice. Tovrstno glasbeno pot bo nadaljeval – načrtuje nov album in nastope.

Kot je še dejal pevec, ki je veljal za nesporno zvezdo karnevala v Riu de Janeiru, se je v svoji karieri soočal s številnimi izzivi, nemalokrat tudi z rasizmom. »Veliko sem se boril, vendar mislim, da moramo tudi živeti. Če bi vse življenje preživel v boju, ne bi imel časa, da bi se posvetil svoji glasbi in družini«. To namerava početi tudi v prihodnje, pri čemer pa se je od karnevala, priznava, težko ločil.

»Pogovarjal sem se s svojo terapevtko, ki mi je predlagala, da s seboj prinesem transparent z napisom 'Najlepša hvala'. Rekla mi je, naj ga samo pokažem in nič ne rečem, saj sicer ne bi bil zmožen peti,« je pred svojim zadnjim nastopom pojasnil za Guardian. »Tako bom tudi storil. Pokazal bom transparent in zapel. Po paradi me bo čakal avto – in odšel bom.«