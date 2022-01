Slovo modnega velikana Thierryja Muglerja

V 74. letu starosti se je poslovil francoski modni oblikovalec Thierry Mugler. »Z veliko žalostjo sporočamo, da se je v nedeljo, 23. januarja, poslovil gospod Manfred Thierry Mugler. Naj njegova duša počiva v miru,« so sporočili na njegovem profilu na Instagramu. Njegov agent je za AFP povedal, da je umrl naravne smrti.

Na profilu modne znamke Mugler na Instagramu so zapisali, da je bil »vizionar, čigar domišljija kot oblikovalca in parfumerista je ljudi po vsem svetu opolnomočila, da so postali drznejši in so si vsak dan upali sanjati velike sanje.«

Rodil se je leta 1948 v Strasbourgu, preden je leta 1974 ustanovil svojo blagovno znamko, pa je delal kot neodvisni oblikovalec. V mladosti se je ukvarjal z baletom in je bil že pri 14 letih član opernega ansambla Opera du Rhin, nato pa je študiral na šoli dekorativnih umetnosti.

»Ples me je ogromno naučil o pozi, organizaciji oblačil, pomembnosti ramen, o držanju glave, o igri in ritmu nog,« je povedal. Pri dvajsetih se je preselil v Pariz, kjer je na začetku sodeloval z baletnim ansamblom, a je več uspeha požel s svojimi modnimi kreacijami, ki so jih navdihovala 40. in 50. leta prejšnjega stoletja. Te so poudarjale in slavile ženske obline, zanje pa so bili značilni globoki dekolteji, poudarjena ramena, ozek pas in zaobljeni boki.

V modi je povezal balet, rockovske spektakle in oblačila z uličnih razprodaj. Njegove kreacije s strukturiranimi in prefinjenimi silhuetami so obeležile 80. leta, prikazoval pa jih je na modnih revijah, ki so bile prvovrstni spektakli. »Vedno se mi je zdelo, da moda ni dovolj, in da jo je treba prikazovati v glasbenem in gledališkem okolju,« je nekoč dejal.

Kim Kardashian je na Met Gala nosila Muglerjevo kreacijo, ki so jo oblikovali kar osem mesecev. Foto Andres Otero/wenn.com

Šov je imel v krvi. Leta 1984 je ob deseti obletnici svoje modne znamke organiziral prvo javno modno revijo v Evropi, ki je s šest tisoč obiskovalci spominjala na rock koncert, še večji spektakel pa je bila modna revija v Cirque d'Hiver, ki je obeležila 20-letnico delovanja njegove modne znamke. Po pisti so se sprehodile Jerry Hall, Naomi Campbell, Eva Herzigova in Kate Moss v družbi zvezd, kot sta Tippy Hedren in Julie Newmar, vrhunec večera pa je bil nastop Jamesa Browna.

Znan je bil tudi po sodelovanju s številnimi zvezdniki. Njegovi muzi sta bili Jerry Hall in Grace Jones, dolga leta je sodeloval s pokojnim Davidom Bowiejem, ki ga je oblekel tudi za poroko z Iman, njegove kreacije pa so nosili tudi Sharon Stone, George Michael in Rihanna.

Na začetku novega tisočletja se je umaknil z modnega sveta. Ob koncu kariere je oblikoval oblačila za Beyonce in Lady Gaga, zelo priljubljena pa sta bila njegova parfuma Angel in Alien. Leta 2019 se je ponovno modno aktiviral in za Kim Kardashian oblikoval slavno obleko, ki jo je nosila na Met Gala.