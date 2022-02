Slovo od očeta Drogeriemarkta

»Ni sramotno obogateti, sramotno je umreti bogat,« je nekoč dejal ustanovitelj nemške verige Drogeriemarkt Götz Werner, čigar velika želja je bila, da bi njegove ideje in pogledi prispevali k bolj človeka vrednemu svetu tudi po njegovi smrti. Umrl je včeraj, le tri dni zatem, ko je dopolnil 78 let. Njegova družina je sporočila, da se je njegovo zdravstveno stanje v zadnjih mesecih slabšalo, poročajo nemški mediji.

Rojen je bil v vojnih letih, leta 1944 v Heidelbergu, kot sin drogerista. Bil je nemški mladinski prvak v veslanju, poklicno pa je šel po očetovi poti. Nekaj časa je delal v družinskem podjetju Drogerie Werner, vendar oče ni bil navdušen nad njegovimi idejami, pri 28 letih mu je pokazal vrata. To ga je vodilo na samostojno podjetniško pot.

Slovel je kot socialno usmerjeni podjetnik in je bil od devetdesetih let eden od glasnejših zagovornikov univerzalnega temeljnega dohodka, v katerem je videl pomemben družbeni prispevek. FOTO: wikipedija

Leta 1973 je v Karlsruheju na jugozahodu Nemčije odprl prvo samopostrežno drogerijo Drogeriemarkt, ki je bila večja od tedanjih drogerij, na policah pa je bilo manj izdelkov. Posel je širil, tudi s prehrano in drugimi izdelki, hitro je zaznal prodajni potencial bioloških prehranskih izdelkov. V 48 letih je ustvaril imperij s skoraj 4000 poslovalnicami in več kot 66.000 zaposlenimi v 14 državah, tudi v Sloveniji, ki ustvari 12,3 milijarde evrov prihodkov na leto.

Werner je slovel kot socialno usmerjeni podjetnik in je bil od devetdesetih let eden od glasnejših zagovornikov univerzalnega temeljnega dohodka, v katerem je videl pomemben družbeni prispevek, da ljudem omogoči sodelovanje v civilni družbi, tudi v času čedalje večje globalizacije, digitalizacije in avtomatizacije. »A se je vedno zavedal, da ne bo dočakal uresničenja te ideje,« so zapisali v sporočilu za javnost ob njegovi smrti. Z vodstvene funkcije se je umaknil leta 2008, njegovo delo od septembra 2019 nadaljuje sin Christoph, eden od njegovih sedmih otrok.