Sodišče obudilo razvpiti primer Michaela Jacksona

Plesalec in koreograf Wade Robson in igralec James Safechuck, ki sta danes v svojih 40. letih, trdita, da ju je kot otroka konec 80. in v začetku 90. let preteklega stoletja spolno zlorabljal legendarni pop pevec Michael Jackson. Svojo zgodbo sta prvič predstavila v dokumentarcu Neverland (2019), ki ga je zvezdnikova družina označila kot javni linč. Njuna tožba proti podjetjem, ki so ostala na trgu po Jacksonovi smrti leta 2009, je bila predlani ponovno zavrnjena zaradi pomanjkanja dokazov.

Zdaj je ameriško zvezno prizivno sodišče spet dovolilo odprtje primera in bosta lahko svojo zgodbo ponovno povedala na sodišču. Moška podjetja krivita, da v obdobju njune največje ranljivosti med bivanjem na zvezdnikovem ranču Neverland niso poskrbela za njuno varnost. Zagovorniki podjetij so se do zdaj uspešno branili z argumenti, da so za to, s kom svoj čas preživljajo otroci in kje prespijo, v prvi vrsti odgovorni starši, ter da ni nikakršnih zanesljivih dokazov, da bi Jackson spolno zlorabil katerega koli od njiju.

Po smrti od bankrota do milijard

Po pisanju revije People sta bila leta 1993, ko so ga prvič obtožili spolnega napada na dečka, starega 13 let, oba njegova velika podpornika. Robson je leta 2005, po dopolnjenem 23. letu celo pričal na sodišču, da je večkrat prespal v njegovi spalnici, a ni bil nikoli deležen nadlegovanja. Leta 2013 si je nenadoma premislil. Kakršna koli je resnica, si ne gre zatiskati oči, da se jima v primeru zmage na sodišču obeta milijonska denarna odškodnina.

Že res, da je bil Michael Jackson v času svoje smrti zadolžen za več kot 500 milijonov dolarjev, saj je ogromno sredstev porabil za odvetnike ter poravnave z družinami, ki so ga kot po tekočem traku začele obtoževati zlorab njihovih otrok. Pa vendar je njegova korporacija že v naslednjem desetletju s prodajo pevčevih plošč in drugih izdelkov ustvarila dobiček v vrednosti skoraj dveh milijard dolarjev. Tako je tudi po smrti ostal eden od največjih zaslužkarjev.