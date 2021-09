Stari fašist na sodišču

Leta 2002 se je Jean-Marie Le Pen na predsedniških volitvah presenetljivo prebil v drugi krog, kar je v Franciji povzročilo silovite proteste; predsednik je koncu z veliko večino postal Jacques Chirac. Foto Jacky Naegelen/Reuters

Danes s fašizmom upravičeno in manj upravičeno etiketirajo marsikaterega politika. Vendar še vedno obstajajo politiki, za katere nihče ne trdi, da niso čisto pravi fašisti starega kova. Eden izmed njih je gotovo Francoz, ustanovitelj skrajno desničarske Nacionalne fronte, ki jo je njegova hči in naslednica na čelu stranke Marine Le Pen preimenovala v Nacionalni zbor. Zaradi svojih skrajnih stališč je stari znanec sodišč. Danes so 93-letnika pred pariškega pozvali zaradi spodbujanja rasnega sovraštva.Na sodišče ni prišel, saj je njegov odvetnik povedal, da tožba temelji na enem stavku, iztrganem iz konteksta. Leta 2014 je Le Pen namreč na strankini spletni strani obračunal s francoskim pevcem judovskih korenin Patrickom Bruelom, ki je kritiziral njegove skrajne poglede. »Me nič ne preseneča. Poslušajte, naslednjič bomo peči napolnili do vrha!« se je na posnetku na Bruelove kritike odzval Le Pen.Le Pen je bil vse do leta 2019 poslanec v evropskem parlamentu in se je skliceval na poslansko imuniteto, zato je trajalo leta, da je primer sploh prišel pred sodišče. Očitno ga ni nič pospešilo niti to, da so mu evroparlamentarni kolegi že leta 2016 odvzeli imuniteto. Ostareli sovražnik (predvsem) judov, muslimanov, črncev in nasploh priseljencev se sicer brani, da v njegovi izjavi ni bilo antisemitskega podtona, »razen za moje politične sovražnike in imbecile«.Čeprav je Nacionalni zbor skrajno nacionalistična in zelo evroskeptična stranka, Le Pen, njegova hči Marine in drugi člani niso imeli nobenih zadržkov, da so sedeli v evropskem parlamentu in vlekli tamkajšnje plače. Še več, na račun Evropske unije so imeli zaposlene številne svetovalce, ki so namesto zanje delali za stranko. Evropski proračun so tako oškodovali za 6,8 milijona evrov, za kar se bodo morali zagovarjati pred sodiščem.Ker je Marine Le Pen resno računala, da bo leta 2017 zmagala na francoskih predsedniških volitvah, se je poskušala distancirati od očeta. Zato ga je leta 2015 odstavila kot častnega predsednika stranke in celo nagnala iz nje. Na koncu je izgubila v drugem krogu, a namerava naslednje leto spet poskusiti.