Stavkale bodo vse, vključno s predsednico vlade

Desettisoče žensk in nebinarnih oseb bo jutri na Islandiji prenehalo opravljati plačano in neplačano delo. Stavka je namenjena odpravi razlike v plačah med spoloma, poziva pa tudi k ukrepanju proti nasilju na podlagi spola in spolnemu nasilju.

Med stavkajočimi so delavke v ribiški industriji, medicinske sestre, pa tudi predsednica vlade Katrín Jakobsdóttir (47). Zadnjo tovrstno stavko, znano kot »kvennafri« ali prost dan za ženske, so Islandke organizirale pred 48 leti. Stavka leta 1975 jim je pet let kasneje prinesla prvo demokratično izvoljeno predsednico države na svetu, Vigdís Finnbogadóttir, ki je na oblasti ostala 16 let.

Organizatorji tokratne stavke opozarjajo, da ključna zahteva pred 48 leti ni bila izpolnjena. Čeprav veljajo Islandci za vodilne na svetu na področju enakosti spolov in so že 14. leto zapored na vrhu svetovne lestvice razlik med spoloma Svetovnega gospodarskega foruma, ženske v nekaterih poklicih še vedno zaslužijo 21 odstotkov manj kot moški, več kot 40 odstotkov žensk pa je izkusilo nasilje, ki temelji na spolu. Organizatorji stavke dodajajo, da so dela, ki so tradicionalno povezana z ženskami, kot sta čiščenje in nega, še naprej podcenjena in premalo plačana.

Predsednica vlade Katrín Jakobsdóttir je ob napovedi udeležbe dejala, da bo kabinet predsednice vlade za en dan prenehal delovati. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

»O Islandiji se govori, da je raj enakosti, toda raj enakosti ne bi smel imeti 21-odstotne razlike v plačah in 40-odstotnega deleža žensk, ki so bile prizadete zaradi nasilja na podlagi spola ali spolnega nasilja. To ni tisto, za kar si ženske po vsem svetu prizadevajo,« je dejala Freyja Steingrímsdóttir, ena od organizatork stavke in direktorica komunikacij pri BSRB, islandski zvezi javnih delavcev. Dodala je, da ima Islandija zaradi svojega ugleda odgovornost, da izpolni pričakovanja.

Stavko s sloganom Temu pravite enakost? organizira približno 40 različnih organizacij, ki ženske in nebinarne osebe po vsej državi pozivajo, naj v torek ne opravljajo nobenega plačanega ali neplačanega dela, tudi domačih opravil ne, »da bi dokazale pomen svojega prispevka k družbi«.

Nekatere ženske so se vnaprej pripravile, da bi moškim med stavko olajšale življenje. »Tretja izmena je resnična, ženske stavkajo, a 'poskrbimo, da bo vse delovalo gladko', je miselnost, v kateri smo obtičale, in iz nje se moramo rešiti,« je komentirala Freyja Steingrímsdóttir. »Tisti dan to ni naš problem, zato moškim dela ne poskušajmo olajšati,« poziva sonarodnjakinje.

Na dogodku v središču Reykjavika pričakujejo najmanj 25.000 ljudi, še veliko več pa jih bo sodelovalo na desetih dogodkih po vsej državi, zato bo to verjetno največja stavka žensk na Islandiji.

Predsednica vlade Katrín Jakobsdóttir je ob napovedi udeležbe dejala, da bo kabinet predsednice vlade za en dan prenehal delovati. »S tem predvsem izkazujem solidarnost z Islandkami,« je povedala za Mbl.is.