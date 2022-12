Trump Organization je kriva davčnih utaj

Družba nekdanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa je kriva vrste davčnih utaj v korist vodilnih uslužbencev, je presodilo sodišče v New Yorku. Vodilnemu finančniku Allenu Weisselbergu ni bilo treba plačevati najemnine za stanovanje in avto, »Trump Organization« je poskrbela tudi za šolnine za člane njegove družin ter nekaterim drugim zaposlenim plačevala, kot da bi bili pogodbeni delavci. Vse to je omogočalo nižje davke od dejanskih.

Nekdanji republikanski predsednik Donald Trump. Foto Gaelen Morse/Reuters

Pri Trump Organization se bodo najbrž izvlekli s poldrugim milijonom dolarjev kazni, domnevajo poznavalci, Weisselberg pa povrh vsega krivde ni hotel zvaliti na svojega šefa. Nekdanja Trumpovo domača država kljub temu ne namerava odnehati. Newyorška pravosodna ministrica Letitia James je proti nekdanjemu predsedniku in članom njegove družine vložila civilno tožbo, v kateri zaradi domnevnega napačnega navajanja vrednosti lastnine zahteva kazen 250 milijonov dolarjev, manhattanski tožilec Alvin Bragg napoveduje odpiranje starih primerov kot obtožbe porno zvezdnice Stormy Daniels.

Trump je newyorško obsodbo označil za lov na čarovnice. »Število umorov in nasilnih zločinov v New Yorku je na rekordni ravni, tožilstvo pa skoraj ves svoj čas in denar troši za lov na čarovnice proti 'Trumpu' zaradi bonitet,« se je pritožil na svoje družbenem omrežju Truth Social. Meni, da se kaj takšnega še ni zgodilo v zgodovini ZDA

Manhattanski tožilec bi rad ponovno oživil primere proti Trumpu kot tisti porno zvezde Stormy Daniels. Foto Jane Rosenberg/Reuters

45. predsednika ZDA, ki hoče biti tudi sedeminštirideseti, čakajo še druge pravne težave. Zvezni pravosodni minister Merrick Garland je imenoval posebnega preiskovalca njegove vloge pri vdoru v kongres 6. januarja lani in zaupnih dokumentov, ki jih je domnevno odnesel iz Bele hiše. Poleti so jih v njegovem floridskem domovanju Mar-a-Lago iskali agentje zveznega preiskovalnega urada FBI. To pa še ni vse. V georgijskem okrožju Fulton ga obtožujejo poskusa spreobrnitve volilnih rezultatov, v New Yorku ga zaradi domnevnega posilstva iz 90. let minulega stoletja toži nekdanja kolumnistka E.Jean Carroll.