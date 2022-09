Tango, ples vseh plesov

Od 14. avgusta 2012 dalje Buenos Aires gosti največji letni dogodek v koledarju tanga na svetu. V argentinski prestolnici je letos že deseto leto potekalo svetovno prvenstvo v tem plesu, na katerem je lahko sodeloval vsak. Vlogo je bilo treba oddati le prek interneta.

Tekmovali so v dveh kategorijah: Tango Salon (salon tango) in Tango Escenario (odrski tango). Zmagovalec v vsaki od kategorij je prejel razmeroma majhno denarno nagrado v višini 8500 ameriških dolarjev.

Salon tango je bližje klasičnemu izvoru plesa - je lep in počasen, a zelo težaven za izvedbo parov po odru. V tej obliki se je tango rodil v štiridesetih letih prejšnjega stoletja v argentinski prestolnici. V tej kategoriji je tekmovalo 357 parov, na prvenstvu pa je sodelovalo 491 parov. Večina plesalcev je Argentincev. Absolutni zmagovalec v obeh kategorijah je bil lokalni par Christian Sosa in Maria Noel Ciuto. Med tujci sta bila najboljša Rusa Dmitrij Vasin in Taisija Fenenkova, ki sta bila peta v kategoriji »salon«.

Tekmovanja so potekala v razstavnem centru Buenos Aires, gledališču 25. maja in Teatru de la Ribera. Tango Buenos Aires pa ni omejen le na športno tekmovanje. V dveh tednih v različnih delih mesta po že ustaljeni tradiciji mojstri tanga poučujejo začetnike in izvajajo mojstrske tečaje za tiste, ki že znajo plesati.