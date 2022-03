Taylor Hawkins je bil mašina Foo Fighters

Okoliščine smrti bobnarja Skupine Foo Fighters 50-letnega Taylorja Hawkinsa, ki je umrl v petek zvečer po ameriškem času, tik pred napovedanim nastopom v kolumbijski prestolnici Bogoti še preiskujejo, toksikološki testi pa so pokazali na prisotnost desetih različnih substanc v njegovem telesu, med drugim sledi opiatov in kajenja marihuane. Pred hotel, kjer se je končalo njegovo življenje, oboževalci prinašajo cvetje.

Taylor Hawkins je za skupino Foo Fighters začel bobnati pred 25 leti. Nekaj dni pred smrtjo so Foo Fighters kot zvezde večera nastopili v argentinskem Buenos Airesu. Na festivalu Lollapalooza so nastop končali s pesmijo Everlong, vodja skupine Dave Grohl pa je ob tem izrekel besede: »Ne maram reči na svidenje, vedno se bomo vračali.«

V dramaturgiji njihovih nastopov je bila ena od vokalnih točk običajno namenjena Taylorju. Dave Grohl, na začetku rokerske poti tudi sam bobnar, je med točko kitaro in mikrofon zamenjal za bobnarske palice, Taylor pa je v Buenos Airesu odpel pesem skupine The Queen Somebody To Love. Taylor je bil oboževalec Queenov. Njegova interpretacija pesmi Under Pressure velja za eno boljših.

Bil je energičen, zabaven, včasih jezen, včasih nasmejan. FOTO: Javier Torres/AFP

Dave Grohl je skupino Foo Fighters sestavil po razpadu kultne Nirvane, v kateri se je izmojstril kot bobnar. Njegov prijatelj ter kitarist in pevec Nirvane Kurt Cobain je namreč leta 1994 po koncu turneje, med katero je Nirvana nastopala tudi v Ljubljani, storil samomor. Grohl je prvo ploščo skupine Foo Fighters posnel bolj ali manj sam, potem pa je začel sestavljati ekipo, ki bi ga spremljala na odrih.

Ker je Grohl v prvi polovici devetdesetih let 20. stoletja veljal za zverinsko dobrega bobnarja, je bilo jasno, da v skupino ne bo jemal slabih glasbenikov. Taylor Hawkins je izvrtal njegovo številko in dobil službo. Postal je bobnar v bendu, ki ga je ustanovil – bobnar. Dave Grohl je medtem prevzel naloge pevca in kitarista, za bobne je sedel poredko. Če je bil Dave vodja in duša, je bil Taylor mašina Foojev. Energičen, zabaven, včasih jezen, včasih nasmejan. Ko ni bobnal, je kondicijo vzdrževal z gorskim kolesarstvom.

Dave Grohl je v bobnarskih, mladih letih svoje rokerske kariere izgubil prijatelja Kurta Cobaina, takrat pevca in kitarista. V zrelih letih je kot kitarist in pevec izgubil bobnarja. Turnejo, ki bi se morala nadaljevati v ZDA, so Fooji prekinili.