30. januarja dobrodelni koncert zvezdnikov za prizadete v požarih

Potem ko se je delo za gasilce ob hudem požaru v Kaliforniji vsaj malo umirilo, zvezdniki pripravljajo dobrodelni koncert za pomoč prizadetim v kalifornijskih požarih. Med nastopajočimi glasbenimi zvezdniki bodo med drugim Billie Eilish, Lady Gaga in Sting. Enkratni dogodek, ki so ga poimenovali FireAid, bo v dvoranah Intuit Dome in Kia Forum v Los Angelesu 30. januarja. Koncert bodo tudi prenašali v živo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Koncert bo namenjen zbiranju finančnih sredstev za obnovo skupnosti, ki so jih opustošili ognjeni zublji, in podpori prizadevanjem za preprečevanje požarnih katastrof na jugu Kalifornije, so napovedali organizatorji.

Poleg televizijskega prenosa v živo bo koncert mogoče spremljati tudi prek številnih ponudnikov pretočnih storitev, kot so Apple Music, Apple TV, Netflix, Paramount+ in Prime Video.

FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Med že napovedanimi nastopajočimi so med drugim še Pink, Katy Perry, Rod Stewart, Stevie Nicks, Joni Mitchell, Gwen Stefani, Red Hot Chili Peppers, Gracie Abrams, Green Day, Jelly Roll, Earth, Wind & Fire, Lil Baby, Stephen Stills in Tate McRae.

Dvakratna z oskarjem nagrajena glasbenica Billie Eilish bo nastopila skupaj s svojim bratom Finneasom O'Connellom, na koncertu pa bosta prvič skupaj nastopila Dave Matthews in John Mayer.

FOTO: AFP

Stewart, ki se je leta 2023 po treh desetletjih za stalno vrnil iz svojega doma v Los Angelesu v Veliko Britanijo, bo na koncertu nastopil kmalu po praznovanju svojega 80. rojstnega dne v začetku meseca.

Vstopnice za oba koncerta bodo na prodaj od srede. Kot so še sporočili organizatorji, bodo naknadno objavili imena še drugih nastopajočih.