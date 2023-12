Threads prihaja v Evropo

Metina platforma threads, ki postaja vse resnejša konkurenca družbenemu mediju X, nekdanjemu twitterju, bo verjetno še pred iztekom tega leta dostopna tudi uporabnikom v Evropi. Tako so napovedali v multinacionalnem tehnološkem podjetju Meta, pod čigar okriljem delujejo tudi facebook, instagram, whatapp in druge platforme. V njem je alfa in omega 39-letni Mark Zuckerberg, njen soustanovitelj, predsednik, glavni izvršni direktor in tudi največji delničar. Po Forbesovi lestvici je trenutno sedmi najbogatejši zemljan.

Threads je zaživel julija in že zelo hitro postal resna grožnja X Elona Muska. Uveljavila se je kot aplikacija, ki so si jo uporabniki naložili najhitreje v vsej zgodovini. V 24 urah po lansiranju je že imela kar trideset milijonov uporabnikov, v tednu dni pa si jo je že naložilo več kot sto milijonov ljudi. Pred tem je rekord pripadal chatgpt, ki si ga je v prvih petih dneh delovanja naložilo milijon uporabnikov.

Mnogi so twitter zamenjali za thread, kar je sprožilo tudi napetosti med Zuckerbergom in Muskom, ki trenutno velja za najbogatejšega človeka na svetu. Premožneža sta celo napovedala, da bosta moči pomerila pred javnostjo v ringu, kar pa se zaenkrat še ni zgodilo, če sta to sploh kdaj resno mislila. Morda je šlo je za spretno marketinško potezo, ki je koristila obema.

Threads je nekakšen podaljšek instagrama. Objave lahko obsegajo do 500 znakov, naložiti je mogoče video, ki traja največ pet minut, povezave in fotografije. Omrežje se je uveljavilo kot pozitivnejša različica twitterja, nekateri pa govorijo, da gre kar za twitterjev klon.

Kot je poročal Forbes, pa Meta pripravlja še eno novost. Povezana je z oglasi, ki so v zadnjih letih preplavili platforme kot sta instagram in facebook in v slabo voljo spravljali številne uporabnike. Prebivalci Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice bodo lahko že ta mesec plačali mesečno naročnino za aplikacije brez motečih oglasov. Uporabnikom zagotavljajo, da nihče ne bo sledil njihovemu obnašanju in navadam, kar je zlasti na facebooku motilo številne Evropejce. Kot zagotavljajo v Meti, so skrbi glede varovanja zasebnosti odveč. S tem bodo spoštovali tudi spreminjajočo se evropsko ureditev.

Kot pravijo v Meti, verjamejo v internetno okolje, ki je podprto z oglasi. Ni skrivnost, da jim prav oglasna sporočila prinašajo kar 97 odstotkov zaslužka. Vendar so izračunali, da se jim bo izšlo tudi brez njih. Sicer pa na tej strani Atlantika niti nimajo veliko izbire, če želijo spoštovati evropsko pravo. Spletna naročnina na platforme brez oglasov znaša 9,99 evra mesečno oziroma 12,99 evra za dostop pred iOS in androidov. Ta naročnina bo sprva pokrila vse povezane račune uporabnika. Z marcem pa bo za vsak dodatni račun treba plačati šest evrov mesečno.