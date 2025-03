Žena Brucea Willisa: Tudi negovalci potrebujejo nego

V zvezi s smrtjo 95-letnega legendarnega ameriškega filmskega igralca Gena Hackmana in njegove 63-letne žene Betsy Arakawa, ki je bila tudi soprogova negovalka, se je z videom na Instagramu oglasila Emma Heming Willis, žena hollywoodskega zvezdnika Brucea Willisa, ki so mu leta 2022 diagnosticirali afazijo, oslabljeno zmožnost govora zaradi možganskih okvar, zaradi katere se je umaknil iz filmskega sveta, leto pozneje pa se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo, trpi tudi za frontotemporalno demenco.

Willisova je poudarila pomen negovalcev, tematiko, ki jo dobro pozna, a običajno ne komentira, s smrtjo Hackmana in soproge pa so se porodila določena vprašanja. Hackmana in soprogo so našli mrtva, vsakega v svojem prostoru, na njunem domu v Santa Feju 26. februarja. Njuna smrt je Willisovo spodbudila, da o zadevi razmišlja širše, in sicer, »da tudi negovalci potrebujejo nego, da so ključni v svojem poslanstvu in da potrebujejo našo oporo.« Ni samoumevno, da vse obvladajo. Objavo je zaključila z napisom: »Negovalci tudi potrebujejo nego. Pika. Konec.«

Legendarni filmski igralec Gene Hackman, v karieri, ki je trajala štiri desetletja, je poleg dveh oskarjev med drugim prejel dve bafti in štiri zlate globuse, se je že pred desetletji umaknil iz Hollywooda in se upokojil. Umrl je naravne smrti, njegova soproga, pianistka Betsy Arakawa, pa zaradi pljučnega virusa.

Pojavila so se ugibanja, da je povsem možno, da Hackman zaradi Alzheimerjeve bolezni niti ni vedel, da je žena umrla. »To je tako žalostno. Gospa Hackman je umrla, Genova bolezen pa je tako napredovala, da je taval naokoli in ni jedel. Ker ni imel mobilnega telefona, ni mogel poklicati na pomoč, tudi če bi hotel,« je povedal eden Hackmanovih prijateljev.